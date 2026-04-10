11 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Истанбул» примет «Генчлербирлиги». Хозяева занимают 6-е место с 44 очками, гости расположились на 15-й строчке с 25 очками. «Истанбул» является фаворитом благодаря позиции в таблице.

«Истанбул»

Хозяева подходят к матчу в непростой форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но не проигрывает в 5 из 7 последних. «Истанбул» обязательно забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 0.80 гола в среднем и пропустили 1.60. В личных встречах с «Генчлербирлиги» «Истанбул» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах.

«Генчлербирлиги»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Генчлербирлиги» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.20. В личных встречах с «Истанбулом» гости забивают в 7 из 9 последних матчей.

Прогноз на матч «Истанбул» – «Генчлербирлиги»

«Истанбул» является фаворитом благодаря преимуществу в личных встречах (5 из 7 матчей без поражений) и более высокому месту в таблице. «Генчлербирлиги» находится в кризисе и много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.

