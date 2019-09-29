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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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13.04.2019 21:03Всем привет. ЦСКА – Оренбург обзор матча Российской Премьер Лиги по футболу. Игра закончилась со счет 2-3 в пользу Оренбурга. Удаление было в составе ЦСКА красную карточку получил Фернандес. В целом игра получилась сумбурная с красивыми, но порой не
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31.03.2019 21:36Зенит – Оренбург обзор матча. Зенит дома принимал Оренбург команда из Питера смогла одержать победу и матч закончился 3-1. Но посмотрев игру я остался не довольным игрой Зенита и если бы Оренбург был более готов физически ...Все остальное смотрите в
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