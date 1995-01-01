- 00:06 Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит» 1
- 1 марта
- 12:36 РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ 1
- 23 февраля
- 21:18 Товарищеский матч. «Оренбург» забил «Химкам» пять голов 1
- 22 февраля
- 16:23 Текст Все трансферы РПЛ этой зимы 28
- 13:59 «Оренбург» отказался от компенсации за срыв матч с румынским клубом 2
- 17 февраля
- 23:11 В «Оренбурге» рассказали, сколько потратили денег на инфраструктуру для Fan ID 3
- 16 февраля
- 22:09 Директор «Оренбурга»: «Если у Месси в «ПСЖ» отношения испортились, то мы готовы» 7
- 13 февраля
- 10:23 Обухов рассказал, до какого возраста хочет продолжать карьеру
- 12 февраля
- 17:27 Обухов рассказал, насколько пострадали его инвестиции из-за санкций 3
- 15:33 Обухов назвал сильнейшего форварда РПЛ 2
- 11 февраля
- 00:05 Стало известно, сколько Сычевой получил за свой трансфер в «Крылья Советов» 1
- 10 февраля
- 22:22 «Оренбург» потребовал у румынского клуба деньги за срыв матча
- 6 февраля
- 17:31 Румынский клуб отказался от матча с «Оренбургом» 2
- 5 февраля
- 23:20 Главный тренер «Оренбурга» назвал трагедией матч с ЦСКА
- 13:42 Президент «Оренбурга» объяснил, почему клубы РПЛ не проводят сборы в России 6
- 4 февраля
- 18:49 Товарищеский матч. ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью (1:1). Чалов не забил пенальти 2
- 3 февраля
- 15:16 Товарищеский матч. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3), забив 3 гола за 5 минут
- 27 января
- 15:15 ЦСКА сообщил об отмене товарищеского матча с македонской командой
- 14:23 «Оренбург» летом может продать трех легионеров
- 26 января
- 07:58 Тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему не приостановил контракт с клубом 6
- 25 января
- 18:15 Вера из «Оренбурга» рассказал, где футбольные поля лучше – в России или Аргентине
- 15:44 Вера из «Оренбурга»: «Кто угодно может обыграть «Зенит»
- 12:43 Вера назвал сильнейшего россиянина в РПЛ 2
- 11:58 Личка: «В «Оренбурге» у меня свобода. А в «Краснодаре» пришлось бы прогибаться» 1
- 11:20 Вера из «Оренбурга» считает Черышева русским Месси
- 09:50 Личка: «Когда буду покидать Оренбург, подарю свой розовый свитер президенту. Пусть висит в рамке как игровая футболка»
- 01:22 «Россия – «дверь» в Европу». Вера объяснил, почему перешел в «Оренбург»
- 24 января
- 23:14 Тренер «Оренбурга»: «Нынешний «Зенит» мог бы пройти несколько стадий в плей-офф ЛЧ» 7
- 23 января
- 20:27 «Крылья Советов» перенесли выплаты «Оренбургу» за трансфер Сычевого
- 22 января
- 12:03 Товарищеский матч. «Динамо» вело в 2 мяча, но сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) 1