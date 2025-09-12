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Оренбург
Новости
€ 21 млн
ФК Оренбург - новости команды
Оренбург
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Газовик
Сайт:
http://fcorenburg.ru/
Тренер:
Ильдар Ахметзянов
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Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
13 сентября
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
13 сентября
4
6 худших трансферов лета в РПЛ
13 сентября
4
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
13 сентября
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
13 сентября
Матч РПЛ завершился массовой дракой
12 сентября
5
Видео
Босс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
12 сентября
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
12 сентября
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
12 сентября
5
Видео
Обзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
12 сентября
Фото
Кукуян грубо нарушил протокол ВАР
12 сентября
25
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
12 сентября
1
«Динамо» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
12 сентября
10
Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11 сентября
«Динамо» – «Оренбург»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
11 сентября
Фото
«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
10 сентября
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10 сентября
31
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
6 сентября
9
Трансляция
«Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
5 сентября
«Оренбург» – «Акрон»: кто победит в матче 7-го тура РПЛ 2026/2027
5 сентября
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
4 сентября
10
Фото
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
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Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
2 сентября
1
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
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2
3
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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