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    Оренбург - состав

    Город Оренбург
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fcorenburg.ru/
    Стадион Газовик
    Тренер Марцел Личка
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    97 Гошев Евгений Россия Вра 25 3 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    99 Сысуев Николай Россия Вра 23 2 0 0 0 0 € 0.2 млн.
    90 Кеняйкин Алексей Россия Вра 24 1 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    2 Полуяхтов Владимир Россия Защ 33 6 1 0 0 0 € 0.25 млн.
    22 Павловец Александр Белоруссия Защ 26 5 2 0 1 0 € 0.4 млн.
    12 Малых Андрей Россия Защ 34 4 0 0 1 0 € 0.3 млн.
    11 Стаматов Матео Болгария Защ 23 4 0 0 1 0 € 0.3 млн.
    15 Гойкович Ренато Босния и Герцеговина Защ 27 3 0 0 0 0 € 0.9 млн.
    25 Печенин Кирилл Белоруссия Защ 25 3 0 0 1 0 € 0.8 млн.
    3 Сиваков Михаил Белоруссия Защ 35 2 1 0 0 0 € 0.4 млн.
    94 Хотулев Данила Россия Защ 20 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    47 Николаев Тимур Россия Защ 22 2 0 0 1 0 -
    19 Эктов Александр Россия Пол 27 5 0 1 1 0 € 0.8 млн.
    17 Ковалев Юрий Белоруссия Пол 30 5 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    5 Аюпов Тимур Россия Пол 29 4 0 0 1 0 € 1 млн.
    21 Флорентин Габриэль Аргентина Пол 23 4 1 0 1 0 € 2.5 млн.
    55 Капленко Кирилл Белоруссия Россия Пол 23 3 0 0 1 0 € 0.5 млн.
    38 Титков Николай Россия Пол 22 3 0 0 0 1 € 0.4 млн.
    23 Вера Лукас Аргентина Пол 25 3 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    8 Башич Иван Босния и Герцеговина Пол 20 2 0 0 0 0 € 0.7 млн.
    80 Марин Джимми Коста-Рика Пол 25 1 0 0 0 0 € 1 млн.
    84 Оганесян Степан Россия Нап 21 4 1 0 0 0 € 0.5 млн.
    20 Акоста Диего Парагвай Нап 20 3 0 0 0 0 € 0.05 млн.
    9 Мансилья Брайан Аргентина Нап 25 3 1 0 0 0 € 0.8 млн.
    10 Воробьев Дмитрий Россия Нап 25 2 1 1 0 0 € 0.5 млн.
    48 Шершов Никита Россия Нап 18 2 0 0 0 0 -
    14 Перес Матиас Аргентина Защ 23 - - - - - € 0.8 млн.
    13 Обухов Владимир Россия Нап 31 - - - - - -
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 6
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