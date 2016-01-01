Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|97
|Гошев Евгений
|Вра
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|99
|Сысуев Николай
|Вра
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.2 млн.
|90
|Кеняйкин Алексей
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|2
|Полуяхтов Владимир
|Защ
|33
|6
|1
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|22
|Павловец Александр
|Защ
|26
|5
|2
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|12
|Малых Андрей
|Защ
|34
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|11
|Стаматов Матео
|Защ
|23
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|15
|Гойкович Ренато
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.9 млн.
|25
|Печенин Кирилл
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|3
|Сиваков Михаил
|Защ
|35
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|94
|Хотулев Данила
|Защ
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|47
|Николаев Тимур
|Защ
|22
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|19
|Эктов Александр
|Пол
|27
|5
|0
|1
|1
|0
|€ 0.8 млн.
|17
|Ковалев Юрий
|Пол
|30
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|5
|Аюпов Тимур
|Пол
|29
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 1 млн.
|21
|Флорентин Габриэль
|Пол
|23
|4
|1
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|55
|Капленко Кирилл
|Пол
|23
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.5 млн.
|38
|Титков Николай
|Пол
|22
|3
|0
|0
|0
|1
|€ 0.4 млн.
|23
|Вера Лукас
|Пол
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|8
|Башич Иван
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.7 млн.
|80
|Марин Джимми
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|84
|Оганесян Степан
|Нап
|21
|4
|1
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|20
|Акоста Диего
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.05 млн.
|9
|Мансилья Брайан
|Нап
|25
|3
|1
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|10
|Воробьев Дмитрий
|Нап
|25
|2
|1
|1
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|48
|Шершов Никита
|Нап
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Перес Матиас
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.8 млн.
|13
|Обухов Владимир
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 6