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РПЛ 2026/2027
Команды
Оренбург
Состав
€ 21 млн
ФК Оренбург - состав команды
Оренбург
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Газовик
Сайт:
http://fcorenburg.ru/
Тренер:
Ильдар Ахметзянов
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Овсянников Богдан
Вра
27
€ 0.9 млн
35
Дегтев Александр
Вра
21
€ 0.8 млн
99
Сысуев Николай
Вра
27
€ 0.4 млн
88
Рудаков Максим
Вра
30
€ 0.25 млн
95
Ходанович Андрей
Вра
22
€ 0.1 млн
53
Коробов Вячеслав
Вра
20
-
44
Силва Жоау
Защ
27
€ 1.5 млн
4
Хотулев Данила
Защ
23
€ 0.9 млн
26
Ценов Эмил
Защ
24
€ 0.8 млн
3
Ведерников Данила
Защ
25
€ 0.75 млн
44
Чичинадзе Анри
Защ
28
€ 0.7 млн
38
Касимов Артем
Защ
23
€ 0.7 млн
24
Сивис Максим
Защ
28
€ 0.7 млн
5
Татаев Алексей
Защ
27
€ 0.7 млн
22
Лукашов Антон
Защ
21
€ 0.45 млн
2
Поройков Станислав
Защ
22
€ 0.3 млн
59
Сыщенко Максим
Защ
22
€ 0.15 млн
6
Паласиос Джон Алекс
Защ
26
-
8
Пуэбла Дамиан
Пол
23
€ 2 млн
18
Васильев Дмитрий
Пол
22
€ 0.9 млн
57
Болотов Евгений
Пол
25
€ 0.8 млн
20
Рыбчинский Дмитрий
Пол
28
€ 0.7 млн
59
Аванесян Тигран
Пол
24
€ 0.6 млн
27
Голыбин Ренат
Пол
21
€ 0.4 млн
11
Назаренко Егор
Пол
21
€ 0.35 млн
65
Иващенко Иван
Пол
18
€ 0.2 млн
80
Пыхчеев Михаил
Пол
20
-
63
Минатулаев Омар
Пол
20
-
10
Томпсон Хорди
Нап
22
€ 1.5 млн
7
Гонсалес Джерссон
Нап
24
€ 0.8 млн
19
Жезус Алешандре
Нап
24
€ 0.7 млн
9
Савельев Максим
Нап
24
€ 0.7 млн
78
Куль Руслан
Нап
26
€ 0.4 млн
29
Эль-Махрауи Анас
Нап
25
€ 0.4 млн
30
Гузина Гедеон
Нап
32
€ 0.35 млн
77
Касаджиков Андрей
Нап
18
€ 0.2 млн
21
Бош Бенхамин
Нап
21
€ 0.025 млн
Всего игроков: 37, из них вратарей: 6, защитников: 12, полузащитников: 10, нападающих: 9
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