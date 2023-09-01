6 тур Оренбург – ЦСКА

_Матч команд которые хотят быть выше. ЦСКА на 5-ом, Оренбург на 16-ом. Комфортная погода +21С .ЦСКА ни одной ничьей не сыграли к 6-ому туру, Оренбург не побеждал. Первый матч после отставки Иржи Ярошика._

Оренбург больше всех пропускает и забил всего три мяча, меньше только у Пари НН.

Оренбург 4-3-3 играет, ЦСКА 3-4-3.

Акинфеева нет в стартовом составе.

Федотов – бывший тренер Оренбурга.

Новый главный тренер Давид Деограсия Маркес дебютирует в РПЛ и в Оренбурге.

В первые 15 минут матча динамичная игра в центре поля, много борьбы.

ЦСКА высоко позиционно прессингует при попытках Оренбурга выйти из обороны через короткий пас, Оренбург на чужую половину поля длинные передачи отдаeт.

Оренбург так же прессингует активно в середине поля, ЦСКА спокойно не может выйти из обороны, тем не менее на них фолят и мяч остаeтся у них.

Оренбург уже на 4-ой минуте создаeт опасный момент с длинной передачей в АВЗ: линия защиты Оренбурга находящаяся в центре поля пасовались и игрок ЦСКА (Чалов) не понял эпизод, стартовав прессинговать последнего игрока защиты…

Тем временем получивший мяч игрок (Иван Башич) повeл мяч в центре поля, немного сместился влево и отдал длинную передачу в АВЗ на левый фланг, принимающему игроку (Сидоров – ЛЗ) не хватило мастерства чтобы управиться с этой передачей, но эпизод по сути голевой.

Футболисты Оренбурга хорошо обращаются с мячом, чувствуется техника, в частности Лукас Вера, через него много игры, он своими нестандартными действиями хорош.

Игроки Оренбурга и вверху технично играют и борьбу поддерживают.

Оренбург длинную передачу между линиями снова сделал.

Из обороны выход стал стабильные, надeжнее у Оренбурга.

Предпочтительнее выглядит Оренбург.

Через левый фланг длинными передачами уже третий раз Оренбург опасность создаeт.

Чувствуется некоторая мини-футбольность в игре Оренбурга.

Обе команды длинные передачи использую т.к. в центре поля взаимно друг друга прессингуют.

Судья угловой в пользу ЦСКА не поставил на 9-ой минуте.Команды не могут подолгу спокойно владеть мячом в центре поля.

Оренбург катает на своей половине.

Точность передач хромает у ЦСКА.

ЦСКА прессингует на чужой половине, и как-то топоровенько это выглядит, не технично что ли.

Длинная остановка в игре, требуется помощь Флорентину (Оренбург) и похоже нужна замена.

Оренбург пока играет вдесятером и сразу же эпизод с грубой, но в пределах правил физической борьбой.

Во вторые 15 минут первого тайма ЦСКА позиционно атакует, пытается растянуть Оренбург

Позиционные атаки ЦСКА заканчиваются навесами в штрафную с фланга и всe время не доходят они до адресата.

Оренбург в своих атаках много пользуется забросами на правый фланг с дальнейшим прострелом или подачей в штрафную, ближе к вратарской.

На 19-ой минуте замена у Оренбурга вынужденная: вместо Флорентина выходит Джимми Марин.

ЦСКА продолжает позиционно атаковать и пока кроме навесов с фланга ничего путнего придумать не удаeтся.

Оренбург чувствует себя довольно раскованно, через стеночки выходит из обороны, правда порой ошибается.

В созидании ЦСКА не очень, Оренбург пародоллжает создавать опасность с левого фларга.

В центре поля игра не задерживается. Более гибко выглядит Оренбург.

Создаeт Оренбург момент , естественно через левый фланг))

Попытки ЦСКА что либо сделать через центр – заканчиваются либо перехватом, либо проигрышем борьбы вверху, при том как в затяжных позиционных атаках, так и в быстрых атаках.

Мужской борьбы много , планка допуска единоборств в матче довольно высока. Оренбург накрывает прессингом в середине поля ЦСКА,

Финальные 15 минут первого тайма остроты всe так же не хватает обеим командам.

В центре поля борьба, взаимный прессинг, брак в передачах.

Оренбург продолжает выходить из обороны через стеночки и скрытые передачи, наверное это несколько нервирует игроков ЦСКА.

Уже одной ЖК получают команды в этот отрезок матча.

Оренбург создаeт момент на 37-ой минуте, это защитник ЦСКА не очень надeжно сыграл, это Обляков, он не смог принять мяч и игрок Оренбурга его «обезмячил».

ЦСКА оказывает давление, но нет остроты, нет выдумки впереди.

Оренбург начинает вязнуть в центре поля.

Голкипер ЦСКА неуверенно играет и ещe один момент допускает не фиксируя мяч в руках после подачи в штрафную.

Оренбург проходит центр в основном через ведение мяча, комбинировать плохо удаeтся.

На 44-ой минуте Заболотный создаeт голевой момент для своего партнeра с коротким пасом в АВЗ: из обороны при высоком прессинге Оренбурга, защитник ЦСКА делает длинную передачу в центр, там Чалов находит передачу головой, скидывает на Заболотного, тот разворачивается укрывая при этом мяч от защитника и первым же касанием делает пас на ход рванувшему вперeд Чалову, при этом последний игрок обороны Оренбурга под номером 6 – момент не считывает и в отбор с Заболотным вступает, выходит в итоге 1 на 1 Чалов, но не может переиграть вратаря Оренбурга.

Ошибка игроков Оренбурга наверное в том, что слишком высоко располагались, это всегда рискованно, так что, наверное в полной мере ошибкой это назвать нельзя тоже.

Оренбург из обороны через короткий пас всe время старается выходить, это бросается в глаз, а так же обыгрывают 1 в 1. Мало угловых в тайме, но в целом то остановок много, особенно аутов.

Первые 15 минут второго тайма начинаются не спешно, Оренбург пытается разыгрывать на своей половине и выходить в атаку через длинные передачи.

В одном из таких эпизодов ЦСКА фолит на своей трети и Оренбург зарабаывает штрафной, после которого создаeт опасный момент возле ворот ЦСКА.

Встречает в центре поля ЦСКА, прессингует и заставляет ошибиться игрока Оренбурга в передаче назад и зарабатывают угловой и ЦСКА с этого углового забивает на 49-ой минуте: Арсен Адамов отпустил из под опеки Мойзеса и тот забил.

Вот так! Вынужденный брак в передаче назад приводит к голу.

После пропущенного мяча ЦСКА высоко прессингует.

Оренбург контролирует мяч в центре поля, пытается растянуть соперника, ЦСКА встречает, но в активный командный прессинг вступает эпизодически.

ЦСКА в быстрые атаки пытаются убежать, но не получается.

На 56-ой минуте после довольно динамичной позиционной атаки Оренбург создаeт голевой момент благодаря навесу с фланга, там головой замыкал игрок Оренбурга, но в штангу угодил.

ЦСКА понимает, что при такой игре преимущество в 1 мяч – слишком мало и идут вперeд, Оренбург таким образом начинает получать пространство для контратак.

Игра пошла быстрее, кажется что зреет гол.

ЦСКА активно идeт в высокий прессинг и заставляет выходить Оренбург из обороны через длинные передачи, что Оренбург неплохо использует т.к. впереди сносно цепляется за мячи.

Во вторые 15 минут второго тайма Оренбург ведeт игру и продолжает лучше контролировать середину поля,

Двойная замена у ЦСКА на 63-ей минуте: вместо Глебова выходит и Милан Гаич вместо Мухина выходит новичок Давила.

Оренбург уверенно закрепился в центре поля, отличная перепасовка. ЦСКА фолит серийно.

У Оренбурга двойная замена на 64-ой минуте: вместо Обухова выходит Куэро и вместо Ковалeва выходит Оганесян – это замены в атаку.

Оренбург на чужой половине уже минуты 2 перепасовывается, они вообще на данном игровом отрезке если не доминируют, то полностью контролируют ситуацию, ЦСКА ничего не может сделать, кроме как грубить.

И забивает Оренбург на 70-ой минуте!

После подачи всe с того же левого фланга, на дальней штанге оказывается игрок Оренбурга и ногой отправляет мяч в ворота.

Там Чалов был ближайшим к нему, но сомнительно что он стал бы отрабатывать в обороне. ЦСКА пропустил, а игра то не меняется.

Активно команды грузят со своих третей на чужие, тем самым быстро выходя из обороны в атаку.

В финальные 15 минут матча ЦСКА прессингует на чужой половине поля, не дают спокойно выходить из обороны сопернику.

Вверху много игры, длинные передач много, борьба. Медицинская бригада на поле появляется, нужна помощь игроку Оренбурга.

Замена двойна у ЦСКа на 80-ой минуте: вместо Облякова выходит Агапов и вместо Чалова выходит Файзуллаев.

Судейство в целом по матчу не без помарок, а тут на 81-ой минуте штрафной в пользу ЦСКА, но не в пользу ЦСКА по эпизоду т.к. мяч был в активной фазе атаки и там по было довольно опасно, если бы судья не свиснул.

ЦСКА активно проводит концовку, пытаются на флангах создать опасность, Оренбург читает их игру и не даeт обострить.

Агрессивен ЦСКА в атаке, борьбу навязывают, но с браком.

Много игры на половине поля Оренбурга.

Оренбург как-будто приглашает ЦСКА высоко прессинговать, ЦСКА этого не делают и Оренбург мяч вперeд доставляет через длинную передачу, однако это не носит системный характер и ЦСКА вновь возвращается к активному прессингу на чужой половине.

Обе команды начинают ошибаться при выходе из обороны под прессингом.

Оренбург в концовке создаeт опасный момент после длительной серии передач, там шeл пас в центр штрафной, но ему помешал кто-то из защитников ЦСКА, так бы это скорее всего гол бы был.

Замена на 92-ой минуте у ЦСКА: вместо Кучаева выходит Мендес.

В самой концовке Оренбург снова в затяжной позиционной атаке и Оренбург чуть не забивает благодаря индивидуальным действиям игрока, он бьeт в районе ленточки штрафной, но попадает игрок в штангу и свистит свисток..

ЦСКА играл прямо скажем не очень.

Давид Деограсия:

Я сказал игрокам что они очень хорошо отработали , отдали всех себя, каждый игрок выложился на максимум, но я думаю то, что можно было показать ещe больше и мы заслужили лучшего результата.

Владимир Федотов: