Как я провёл лето (часть 2)

Топ 10 трансферов игроков с белорусским паспортом (часть 2)

5. Юрий Кендыш (полузащитник, 27 лет)

БАТЭ (Беларусь) – «Шериф» (Молдова)

Юрий Кендыш, фото www.fc-sheriff.com

Данный крайне странный трансфер состоялся 30 августа, под занавес трансферного окна. Конечно, все понимали, что для БАТЭ целых 4 центральных полузащитника – это довольно много. А с учётом того, что клуб захромал в чемпионской гонке и добыл Лигу Европы, то может даже и нормально. Но после жеребьевки и попадания в группу к лондонскому «Арсеналу», фанаты загудели об обязательном скором подписании Александра Глеба, дабы тот красиво завершил карьеру на Эмирейтс. И аренда Кендыша стала одним из дополнительных доказательств этой теории, ибо для банального сужения состава можно было избавиться от менее ценного полузащитника. Однако Глеб всё-таки не был подписан и остаётся теряться в догадках. Тем не более, Кендыш в «Шерифе» гораздо нужнее, чем в БАТЭ и обязательно получит полноценный шанс сыграть в Лиге Европы. Остается только за него порадоваться

4. Михаил Сиваков (защитник, 29 лет)

«Оренбург» (Россия) – «Амкар» (Россия)

Михаил Сиваков, фото fc-amkar.org

Михаил Сиваков за 7 последних сезонов сменил 10 клубов (...Карл!!!). Если кто не помнит или не знает, то это были «Кальяри», «Пьяченца», «Зюлте-Варегем», «Висла Краков», «БАТЭ», «Гомель», «Габала», «Черноморец», «Заря» и «Оренбург». Естественно, вылет «Оренбурга» из РФПЛ не оставил Михаилу надежды задержаться в команде. Переход Сивакова в «Амкар» в белорусских спортивных изданиях не комментировался вообще никак... наверное, потому, что и так всё понятно; ехать в слабый чемпионат пока рано, а в клубе с серьёзными задачами он в нынешней форме не придется ко двору. Позитивно, что в Перми он будет стабильно выходить в основе и, не исключено, что снова найдёт свою игру.

3. Павел Нехайчик (полузащитник, 29 лет)

«Оренбург» (Россия) – «Динамо Брест» (Беларусь)

Павел Нехайчик, фото dynamo-brest.by

Некогда феноменальный полузащитник БАТЭ, прошедший путь от любительской команды ЖЭКа до Лиги Чемпионов, сломал себе карьеру (зато, вероятно, неплохо заработал) переходом в московское «Динамо» в 2011 году, где на попадание в основу у него не было и призрачного шанса. Потом был краткий, но яркий возврат в БАТЭ, два сезона за «Томь» и «Оренбург». Вылет «Оренбурга» и интерес «Динамо Брест» шикарно сошлись этим летом, и Павел принял амбициозный вызов. На данный момент, клуб провалил чуть меньше, чем все задачи на сезон, однако Нехайчик единственный из дорогих игроков, кто оправдывает надежды боссов и болельщиков.

2. Александр Гутор (голкипер, 28 лет)

«Оренбург» (Россия) – «Тосно» (Россия) – «Черноморец» (Украина)

Александр Гутор, фото http://www.vestnik-ua.com

Вылет «Оренбурга» заставил искать новое пристанище еще одного известного белорусского футболиста, Александра Гутора. Полноценным прошлый сезон в РФПЛ для голкипера, известного по выступлениям за БАТЭ и «Динамо Минск», назвать сложно; Гутор провёл всего 12 матчей, а команда летела в пропасть. По окончании сезона он перешёл в «Тосно», одновременно клуб подписал еще и Давида Юрченко из «Анжи». Вскоре стало предельно ясно, что основным голкипером «Тосно» будет Юрченко, а Гутору светит греть скамейку. Но судьба улыбнулась опытному голкиперу и, возглавивший украинский «Черноморец» белорусский тренер Олег Дулуб, первым же делом пригласил Александра сменить дождливый Питер на солнечную Одессу. В итоге, так и произошло. Данная перемена явно к лучшему, ибо из двух аутсайдеров выбирают того, кто даёт играть.

1. Станислав Драгун (полузащитник, 29 лет)

«Оренбург» (Россия) – БАТЭ (Беларусь)

Стас Драгун, фото http://www.pressball.by

И вновь вылетевший из РФПЛ «Оренбург», и вновь белорус. Стас Драгун известен в Беларуси, как звезда молодёжного Евро-2011 и как забивной полузащитник минского «Динамо» в 2008-2012 годах. В России он знаком поклонникам «Крыльев Советов», московского «Динамо» и уже упомянутого «Оренбурга». Стоит отметить, Стас в течение всей карьеры прогрессирует, что довольно редкое явление для уже немолодого футболиста (тем более из СНГ). Слово «идеальный» наиболее полно и точно описывает этот трансфер. Игрок и клуб наилучшим образом подошли друг другу, остаётся только наслаждаться матчами БАТЭ.