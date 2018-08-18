Почему «Оренбург» лидирует в РПЛ прямо сейчас?

«Оренбург» сенсационно возглавил турнирную таблицу чемпионата России, что ждeт дальше андердогов, провал или успех?

4 тур РПЛ стартовал матчем «Анжи» «Оренбург». Гости одержали волевую победу 3:1. Причeм все свои голы «Оренбург» забил за последние 20 минут матча.

ХОРОШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

»Оренбург», проигрывая по ходу матча и показав бледный первый тайм, в котором только благодаря вратарю не пропустил больше, сумел перевернуть ход матча во втором тайме. Бросалось в глаза, что гости просто свежее хозяев, благодаря чему и смогли забить. Минуты до 60 «Анжи» ещe держался, но после окончательно подсел физически. В эпизоде с вторым голом голом это особенно заметно, защитники хозяев просто забыли в своей штрафной Алексея Сутормина и он без помех вывел «Оренбург» вперeд.

В домашнем матче с «Локомотивом» физ.готовность «Оренбурга» тоже сыграла значимую роль. Хозяева большую часть матча оборонялись, но в конце матча сумели убежать в контратаку и забить единственный и победный гол.

ИГРОКИ

Некоторые игроки «Оренбурга» демонстрируют очень хороший уровень игры. Прежде всего вратарь Евгений Фролов, взявший уже 2 пенальти. Причeм оба раза вратарь брал пенальти в очень важные моменты. В матче с «Крыльями Советов» он отбил пенальти при счeте 1:0 в пользу «Оренбурга», а на следующей минуте оренбуржцы забили второй гол. В матче с «Анжи» Фролов взял одиннадцати метровый так же при счeте 1:0 но в пользу соперника. За 4 матча на счeту Евгения Фролова уже 20 сэйвов.

Нападающий Андрей Козлов прошeл путь от ЛФЛ до первого промежуточного места в турнирной таблице чемпионата России. В этом сезона он уже забил 2 гола, оба в ворота «Крыльев Советов».

Ещe один нападающий Андреа Чуканов, также забивший 2 гола в этом сезоне, но оба эти гола получились красивыми и достойны внимания. Это он забил единственный гол в противостоянии с «Локомотивом» , за «молодeжку» которого он с 2013 до 2015 года выступал.

Впереди у «Оренбурга» очень сложный календарь. Следующие 6 матчей они проведут с «Краснодаром» (д), «Динамо»(г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д) и «Ростовом «(г). В них и будет понятен настоящий уровень команды. Несмотря на все плюсы в первом туре «Оренбург» практически без шансов уступил «Спартаку».