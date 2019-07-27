-
-
-
-
-
04.01.2017 18:00Зимнее трансферное окно – возможность исправить оплошности летней кампании, найти замену травмированным или усиление для решения конкретной задачи. Но и большой риск потратить деньги впустую, что и подтверждают 11 трансферов, выделенных «Бомбардиром» в числе худших зимних покупок.3
-
-
31.01.2016 10:10Количество полезных действий Делле Алли растет в соответствии с его трансферной стоимостью. Вместе с ним в сборной Англии осваиваются Люк Шоу, Джон Стоунз и Рахим Стерлинг. «Бомбардир» открывает серию материалов о молодых футболистах, которые будут определять лицо футбола в будущем.1