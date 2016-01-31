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Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться

 

Мэтт Таргетт, "Саутгемптон"

Возраст: 20 лет    

Позиция: левый защитник/полузащитник

Трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Прототип: Люк Шоу

Мэтт Таргетт – продукт знаменитой академии "Саутгемптона", альма-матер Гарета Бэйла, Тео Уолкотта, Алекса Окслейд-Чемберлена, Люка Шоу, Калума Чамберса и ряда других футболистов, находящихся сейчас на слуху. Таргетт стал привлекаться к матчам основы, как только в "Манчестер Юнайтед" был продан Люк Шоу и сейчас он достаточно хорош для Рональда Кумана, чтобы выходить на фланге в паре с Райаном Бертрандом на позиции полузащитника. В 2013 году Мэтт выступал за юношескую сборную Шотландии, но затем сменил свое футбольное гражданство на английское. 

Брендан Гэллоуэй, "Эвертон"

Возраст: 19 лет

Позиция: левый/центральный защитник

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Прототип: Джером Боатенг

Академия клуба "Милтон Кейнс Донс" в последние годы работает очень продуктивно – вместе с мегаталантом Деле Алли она подарила английскому футболу защитника Брендана Гэллоуэя, уже второй сезон выступающего за "Эвертон". Милтон Кейнс – город эмигрантов, потому не удивительно, что именно сюда прибыли родители шестилетнего Брендана, когда решили покинуть Зимбабве. 
В нынешнем сезоне Гэллоуэю представилась отличная возможность проявить себя в отсутствие травмированного Лейтона Бэйнса, и 19-летний защитник не подвел Роберто Мартинеса. Когда Бэйнс восстановился, многим болельщикам "Эвертона" показалось, что Мартинес скрепя сердце усадил на скамейку Гэллоуэя, руководствуясь больше былыми заслугами Лейтона и его культовым статусом в "Эвертоне". А время Гэллоуэя еще придет – ему только 19 лет!

Рис Оксфорд, "Вест Хэм"

Возраст: 17 лет

Позиция: опорный полузащитник/центральный защитник

Трансферная стоимость: 750 тысяч евро

Прототип: Рио Фердинанд

Не отстает от других и всегда продуктивная академия "Вест Хэма", перехватившая в свое время у "Тоттенхэма" Риса Оксфорда. Когда Славен Билич только прибыл на "Аптон Парк" – поставил перед собой цель как можно скорее избавиться от еврокубковой обузы. В матче с "Лузитанос" из Андорры в Лиге Европы  дебютировал в составе "молотков" их главный на сегодняшний день талант – носивший капитанскую повязку во всех своих юношеских командах в академии Рис Оксфорд.
Парень так понравился Биличу, что он поставил его в основу на матч Премьер-лиги против "Арсенала", сенсационно выигранный "молотками". Понравился, он, наверное, и Арсену Венгеру, уже давно наблюдающему за прогрессом Риса, вместе со скаутами "Челси", "Ман Сити" и "Ман Юнайтед". Играя на позиции опорника (а рост, 190см, позволяет и в центре обороны), Оксфорд совершил всего одну потерю мяча. Увы, затем была травма – восстановившись, Рис пока что довольствуется лишь попаданием в заявку "Вест Хэма" на матчи АПЛ, но большинство его сверстников о таком могут только мечтать. 

Рубен Лофтус-Чик, "Челси"

Возраст: 20 лет

Позиция: опорный полузащитник

Трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Прототип: Поль Погба

Дефицита опорных полузащитников в сборной Англии будущего не ожидается – есть умелец на все руки Алли, перспективный Оксфорд, а кроме них – "Погба" со "Стэмфорд Бридж" Рубен Лофтус-Чик. Редкий талант, который смог пробиться из академии "Челси" в обойму основных игроков "синих".

Как известно в "Челси" не очень-то доверяют своим воспитанникам, но Лофтус-Чик – уникальный в своем роде продукт академии "синих". Уже сейчас очевидно, что если он не получит своего шанса в "Челси", предоставить ему площадку для реализации своих талантов готовы будут практически все европейские топ-клубы. Именно потому его  и сравнивают с Погба – дело тут не только в стилевой схожести, но и в возможности повторения ситуации с оставшимся у разбитого корыта "МЮ". Лофтус-Чик не горит желанием продлять контракт, пока не получит гарантий стабильной игровой практики на высоком уровне.

Джек Грилиш, "Астон Вилла"

Возраст: 20 лет

Позиция: атакующий полузащитник/вингер

Трансферная стоимость: 4,5 миллиона евро

Прототип: Стивен Айрлэнд

Не удивляйтесь наличию в нашем рейтинге игрока молодежной сборной Ирландии Джека Грилиша. Совсем недавно он заявил о том, что на взрослом уровне будет играть за Англию, чем вызвал бурю недовольства в Ирландии. Джек – праправнук выигрывавшего с "Астон Виллой" Кубок Англии-1905 Билли Гаррати, мегаталантливый юноша, бриллиант академии "вилланов". 

Как это часто бывает, но вместе с талантом ему досталась и бестолковость а-ля Пол Гаскойн и Марио Балотелли. Джек уже успел угодить на страницы газет, уснувшим на дороге возле ночного клуба на Тенерифе, рядом с пачкой сигарет, а также был пойман на употреблении легких наркотиков.  Его отправляли в резерв по ходу нынешнего сезона и Тим Шервуд и Реми Гард – благо, повод для оргвыводов Грилиш всегда готов дать. 

Джордон Айб, "Ливерпуль"

Возраст: 20 лет

Позиция: вингер

Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Прототип: Даниэль Старридж

В "Ливерпуле" и до Юргена Клоппа доверяли воспитанникам академии, а уж с его приходом перед молодыми талантами открываются замечательные перспективы. После продажи Рахима Стерлинга в "Ман Сити", главной молодой надеждой "красных" стал Джордон Айб. Мощный вингер перебрался в "Ливерпуль" из скромного "Уикомба" в 2011 году после дебюта на профессиональном уровне в возрасте 15 лет и 244 дней. Брендану Роджерсу импонировали его выносливость и скоростные качества, недурственный дриблинг и нацеленность на ворота. Стив Макларен, работавший с Айбом в  "Дерби", когда тот пребывал там на правах аренды, отметил "впечатляющий индивидуальный уровень, силу и контроль мяча" Джордона. 

Айб мог выступать за сборную Нигерии, но отклонил персональное приглашение менеджера "Суперорлов" Санди Олисе и объявил о том, что будет продолжать продвигаться к национальной сборной Англии. Перспектива получить вызов от менеджера сборной Англии, кто бы им ни был после Евро-2016, у Айба высокая – уже сейчас он стал игроком основной обоймы "Ливерпуля", забив два гола в Кубке Лиги и один – в Лиге Европы, в ворота "Рубина".

Демарай Грей, "Лестер Сити"

Возраст: 19 лет

Позиция: вингер

Трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Прототип: Эшли Янг

Работая на перспективу, с открытием январского трансферного окна, "Лестер Сити" приобрел за 3,7 миллиона фунтов вингера "Бирмингем Сити" Демарая Грея. Он уже даже успел отметиться голевой передачей на Марцина Василевски в кубковом матче против "Тоттенхэма", продемонстрировав скоростные качества, которые удивят защитников Премьер-лиги.

Демарай – типичный юркий вингер, напоминающий молодого Эшли Янга. Дриблинг, скорость, нацеленность на ворота – его главные качества, впечатлившие скаутов "Лестера" в воспитаннике академии "Бирмингема". В свои 19 лет он провел 78 матчей в составе "браммиз", забив 8 голов. Финансовые проблемы английских клубов часто дают зеленый свет молодым игрокам и в случае с "Бирмингемом" и Греем получилось именно так. 

Коли Вудроу, "Фулхэм"

Возраст: 21 год

Позиция: нападающий

Трансферная стоимость: 750 тысяч евро

Прототип: Конор Уикхэм

Колин Вудроу старше всех в нашем рейтинге, но 21-летие он отпраздновал только 2 декабря. Как и в случае с Греем, проявить себя в клубе Чемпионшипа Вудроу помогли финансовые проблемы клуба – "Фулхэм" вылетел в первый дивизион, вынужден был сокращать зарплатную ведомость и потому у целого ряда игроков из академии появился реальный шанс закрепиться в основе. 

Вудроу – воспитанник академии "Лутона", купленный "Фулхэмом" в 2011 году за шестизначную сумму. Его крестным отцом стал сам Феликс Магат – когда "дачники" боролись за выживание в АПЛ, он во время кризиса в линии нападения сделал ставку на молодого игрока. Тот даже забил свой первый гол на профессиональном уровне в ворота  "Кристал Пэлас", но это не помогло "Фулхэму" удержаться в элите. После вылета Вудроу стал играть еще чаще и сейчас именно он – напарник по линии атаки Росса Маккормака, одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа. 

Таблица зимних трансферов АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Челси Ливерпуль Фулхэм Астон Вилла Лестер Саутгемптон Вест Хэм Эвертон Грилиш Джек Айб Джордон Вудроу Кали Таргетт Мэтт Гэллоуэй Брендан Лофтус-Чик Рубен Оксфорд Рис Грей Демарай
Комментарии (1)
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Stepurko Oleg
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Где-то давным-давно читали уже похожую статью....в Англии...про такие же таланты,даже сборную составляли из них в будущем,а теперь где они??В Чемпионшипе да в Лиге 1...вот и вся целесообразность таких статей.
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