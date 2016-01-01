- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 26 февраля
- 13:11 Соломон из «Фулхэма» повторил достижение 31-летней давности
- 4 февраля
- 14:23 Поттер оценил дебют Энцо за «Челси» 2
- 12:32 Поттер объяснил замену Мудрика в перерыве матча «Челси» – «Фулхэм» 2
- 00:54 АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Мудрика заменили в перерыве 6
- 3 февраля
- 22:32 Мудрик и Энцо Фернандес – в старте «Челси» на матч с «Фулхэмом»
- 22:31 Прогнозы и коэффициенты на матч «Челси» – «Фулхэм»: 22 тур АПЛ, 3 февраля 2023
- 22:30 Во сколько смотреть матч «Челси» – «Фулхэм»: 22 тур АПЛ, 3 февраля 2023
- 22:30 Где смотреть матч «Челси» – «Фулхэм»: 22 тур АПЛ, 3 февраля 2023
- 1 февраля
- 09:27 Фото «Арсенал» отпустил в «Фулхэм» победителя Евро-2016
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 26 января
- 11:27 «Фулхэм» близок к аренде защитника «Арсенала»
- 24 января
- 01:22 АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (1:0) благодаря рекордному голу Кейна 1
- 15 января
- 18:59 АПЛ. «Челси» победил «Кристал Пэлас» (1:0), «Ньюкасл» – «Фулхэм» (1:0)
- 14 января
- 09:55 Митроглу закончил карьеру в 34 года
- 13 января
- 14:26 Поттер оценил дебют Фелиша за «Челси». Он удалился в первом матче
- 08:56 «Какая пустая трата денег». Фанаты «Фулхэма» – удаленному Фелишу 4
- 07:54 «Челси» проиграл 6 из 8 последних матчей. Это худший результат за 30 лет
- 01:03 АПЛ. «Челси» проиграл «Фулхэму», Фелиш удалился в дебютном матче 6