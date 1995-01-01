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    Фулхэм - расписание

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.fulhamfc.com
    Стадион Крэвен Коттедж
    Тренер Марку Силва
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		6 марта, понедельник 23:00 Брентфорд Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 17:00 Фулхэм Арсенал
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Ливерпуль Фулхэм
    Перенесен на неопределенный срок
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Борнмут Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Фулхэм Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Эвертон Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		22 апреля, суббота 14:30 Фулхэм Лидс
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		25 апреля, вторник 21:45 Астон Вилла Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Фулхэм Манчестер Сити
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Фулхэм Лестер
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Саутгемптон Фулхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Фулхэм Кристал Пэлас
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед Фулхэм
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