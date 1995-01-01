Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|33 тур
|25 апреля, вторник
|21:45
|Астон Вилла
|Фулхэм
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Фулхэм
|Манчестер Сити
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|Фулхэм
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Фулхэм
|Кристал Пэлас
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Манчестер Юнайтед
|Фулхэм