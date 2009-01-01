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    Фулхэм - результаты

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.fulhamfc.com
    Стадион Крэвен Коттедж
    Тренер Марку Силва
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		24 февраля, пятница 23:00 Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Брайтон 0:1 Фулхэм
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
    22 тур
    		3 февраля, пятница 23:00 Челси 0:0 Фулхэм
    21 тур
    		23 января, понедельник 23:00 Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
    20 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Ньюкасл 1:0 Фулхэм
    7 тур
    		12 января, четверг 23:00 Фулхэм 2:1 Челси
    19 тур
    		3 января, вторник 22:45 Лестер 0:1 Фулхэм
    18 тур
    		31 декабря, суббота 18:00 Фулхэм 2:1 Саутгемптон
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Кристал Пэлас 0:3 Фулхэм
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:30 Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
    15 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Манчестер Сити 2:1 Фулхэм
    14 тур
    		29 октября, суббота 19:30 Фулхэм 0:0 Эвертон
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Лидс 2:3 Фулхэм
    12 тур
    		20 октября, четверг 21:30 Фулхэм 3:0 Астон Вилла
    11 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Фулхэм 2:2 Борнмут
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Вест Хэм 3:1 Фулхэм
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Фулхэм 1:4 Ньюкасл
    8 тур
    		16 сентября, пятница 22:00 Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Фулхэм
    5 тур
    		30 августа, вторник 21:30 Фулхэм 2:1 Брайтон
    4 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Фулхэм
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Фулхэм 3:2 Брентфорд
    2 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм
    1 тур
    		6 августа, суббота 14:30 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
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