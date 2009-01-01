Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|24 февраля, пятница
|23:00
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|22 тур
|3 февраля, пятница
|23:00
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|21 тур
|23 января, понедельник
|23:00
|Фулхэм
|0:1
|Тоттенхэм
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|1:0
|Фулхэм
|7 тур
|12 января, четверг
|23:00
|Фулхэм
|2:1
|Челси
|19 тур
|3 января, вторник
|22:45
|Лестер
|0:1
|Фулхэм
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Фулхэм
|2:1
|Саутгемптон
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Кристал Пэлас
|0:3
|Фулхэм
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:30
|Фулхэм
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|2:1
|Фулхэм
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Лидс
|2:3
|Фулхэм
|12 тур
|20 октября, четверг
|21:30
|Фулхэм
|3:0
|Астон Вилла
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Фулхэм
|2:2
|Борнмут
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|3:1
|Фулхэм
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:4
|Ньюкасл
|8 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Фулхэм
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Фулхэм
|5 тур
|30 августа, вторник
|21:30
|Фулхэм
|2:1
|Брайтон
|4 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Арсенал
|2:1
|Фулхэм
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|3:2
|Брентфорд
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Фулхэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|14:30
|Фулхэм
|2:2
|Ливерпуль