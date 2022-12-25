- 23 февраля
- 13:50 Ловрен завершил карьеру в сборной Хорватии
- 8 февраля
- 23:25 Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»
- 10:59 Умер тренер Блажевич. Он приводил Хорватию к бронзе ЧМ-1998
- 28 января
- 10:42 «Аякс» хочет переманить тренера сборной Хорватии
- 25 января
- 13:22 Итоги жеребьевки «Финала четырех» Лиги наций
- 20 января
- 18:34 ЦСКА хочет получить выплаты за участие Влашича в ЧМ-2022
- 15 января
- 11:33 Видео «Самая горячая» болельщица ЧМ-2022 Кнолль опубликовала новые фото и видео 3
- 7 января
- 13:46 Ловрен ответил на обвинения в симпатиях к фашизму 5
- 3 января
- 18:23 «Теперь его будут больше уважать в сборной». Хорватский журналист – об уходе Ловрена из «Зенита» 7
- 25 декабря 2022
- 15:35 Фото «Самая горячая» болельщица ЧМ-2022 Кнолль опубликовала рождественское фото 5
- 24 декабря 2022
- 22:12 Фото Только 2 вратаря на ЧМ-2022 сделали 20+ сейвов 4
- 12:27 Фото Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe 1
- 23 декабря 2022
- 08:58 «Жалкие и завистливые люди». Ловрен отказался извиняться за исполнение гимна хорватских националистов 12
- 22 декабря 2022
- 20:16 Ловрен и Брозович демонстрировали приветствие хорватских фашистов на вечеринке 28
- 20 декабря 2022
- 07:36 Орлов: «Ловрен подготовил себя к чемпионату мира в «Зените». Здесь он подтянулся» 5
- 19 декабря 2022
- 19:50 «Барселона» интересуется защитником сборной Хорватии
- 15:09 Фото Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta 3
- 12:44 Фото Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe 7
- 18 декабря 2022
- 15:16 Фото Перишич дал комментарий после завоевания бронзы ЧМ-2022
- 14:43 Кучаев назвал лучшего полузащитника в мире
- 13:07 Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича
- 13:00 Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления
- 10:34 Ловрен после матча с Марокко назвал журналистку стервой 10
- 09:11 «Фантастические ощущения». Ловрен – о бронзе ЧМ-2022
- 07:14 Ловрен устроил скандал с журналистами после завоевания бронзы ЧМ-2022 12
- 06:34 Мостовой: «За Марокко обидно. 4-е место или 8-е – никакой разницы» 1