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Хорватия
Новости
Новости сборной Хорватии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.hns-cff.hr/
Тренер:
Славен Билич
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Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Фото
«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Стала известна дата ухода Модрича из сборной Хорватии
22 июля
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Фото
Экс-тренер «Локо» возглавил сборную Хорватии
13 июля
5
Модрич принял важное решение по сборной Хорватии
9 июля
1
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
8 июля
2
Хорватия пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ-2026
6 июля
3
Аленичев оценил игру Роналду на ЧМ-2026: «Критика справедлива»
5 июля
2
Быстров: «Судьи тащат Роналду на чемпионате мира»
5 июля
13
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
5 июля
Реакция Ибрагимовича на замену Роналду в матче Португалия – Хорватия
4 июля
3
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
4 июля
6
Тренер сборной Хорватии: «ВАР убивает эмоции и разрушает то, каким футбол был раньше»
3 июля
6
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Тренер Португалии высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
3 июля
Роналду: «У меня было предчувствие, что я буду бить пенальти»
3 июля
4
Видео
Роналду отпраздновал победу над Хорватией с тысячами фанатов под окнами
3 июля
2
Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии
3 июля
6
Роналду высказался об уходе из сборной
3 июля
7
Фото
Тренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
3 июля
1
Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии
3 июля
Фото
ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте
3 июля
14
Комментарий Роналду после победы над Хорватией
3 июля
3
ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира
3 июля
21
Видео
Обзор матча Португалия – Хорватия голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
2
Роналду вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ
3 июля
3
Трансляция
Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026
3 июля
Данни дал прогноз на матч Португалия – Хорватия
2 июля
1
2
3
4
5
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