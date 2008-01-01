Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Ливакович Доминик
|Динамо
|Вра
|28
|7
|0
|0
|1
|0
|20
|Гвардиол Йошко
|РБ Лейпциг
|Защ
|21
|7
|1
|0
|0
|0
|6
|Ловрен Деян
|Лион
|Защ
|33
|6
|0
|1
|1
|0
|22
|Юранович Йосип
|Унион
|Защ
|27
|6
|0
|1
|0
|0
|19
|Соса Борна
|Штутгарт
|Защ
|25
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|Баришич Борна
|Рейнджерс
|Защ
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|Шутало Йосип
|Динамо
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|Станишич Йосип
|Бавария
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Модрич Лука
|Реал
|Пол
|37
|7
|0
|0
|1
|0
|4
|Перишич Иван
|Тоттенхэм
|Пол
|34
|7
|1
|3
|0
|0
|8
|Ковачич Матео
|Челси
|Пол
|28
|7
|0
|0
|2
|0
|15
|Пашалич Марио
|Аталанта
|Пол
|28
|7
|0
|0
|0
|0
|7
|Майер Ловро
|Ренн
|Пол
|25
|7
|1
|0
|0
|0
|11
|Брозович Марсело
|Интер
|Пол
|30
|6
|0
|0
|1
|0
|13
|Влашич Никола
|Торино
|Пол
|25
|6
|0
|0
|0
|0
|26
|Якич Кристиян
|Айнтрахт
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Крамарич Андрей
|Хоффенхайм
|Нап
|31
|7
|2
|0
|0
|0
|14
|Ливайя Марко
|Хайдук
|Нап
|29
|6
|1
|1
|0
|0
|16
|Петкович Бруно
|Динамо
|Нап
|28
|6
|1
|0
|1
|0
|18
|Оршич Мислав
|Саутгемптон
|Нап
|30
|6
|1
|2
|0
|0
|17
|Будимир Анте
|Осасуна
|Нап
|31
|2
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 5