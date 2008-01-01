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    Состав сборной Хорватии по футболу

    Сайт www.hns-cff.hr/
    Стадион Максимир
    Тренер Златко Далич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Ливакович Доминик Динамо Динамо Хорватия Вра 28 7 0 0 1 0
    20 Гвардиол Йошко РБ Лейпциг РБ Лейпциг Хорватия Защ 21 7 1 0 0 0
    6 Ловрен Деян Лион Лион Хорватия Защ 33 6 0 1 1 0
    22 Юранович Йосип Унион Унион Хорватия Защ 27 6 0 1 0 0
    19 Соса Борна Штутгарт Штутгарт Хорватия Защ 25 5 0 0 0 0
    3 Баришич Борна Рейнджерс Рейнджерс Хорватия Защ 30 1 0 0 1 0
    Шутало Йосип Динамо Динамо Хорватия Защ 23 1 0 0 0 0
    2 Станишич Йосип Бавария Бавария Хорватия Германия Защ 22 1 0 0 0 0
    10 Модрич Лука Реал Реал Хорватия Пол 37 7 0 0 1 0
    4 Перишич Иван Тоттенхэм Тоттенхэм Хорватия Пол 34 7 1 3 0 0
    8 Ковачич Матео Челси Челси Хорватия Пол 28 7 0 0 2 0
    15 Пашалич Марио Аталанта Аталанта Хорватия Пол 28 7 0 0 0 0
    7 Майер Ловро Ренн Ренн Хорватия Пол 25 7 1 0 0 0
    11 Брозович Марсело Интер Интер Хорватия Пол 30 6 0 0 1 0
    13 Влашич Никола Торино Торино Хорватия Пол 25 6 0 0 0 0
    26 Якич Кристиян Айнтрахт Айнтрахт Хорватия Пол 25 1 0 0 0 0
    9 Крамарич Андрей Хоффенхайм Хоффенхайм Хорватия Нап 31 7 2 0 0 0
    14 Ливайя Марко Хайдук Хайдук Хорватия Нап 29 6 1 1 0 0
    16 Петкович Бруно Динамо Динамо Хорватия Нап 28 6 1 0 1 0
    18 Оршич Мислав Саутгемптон Саутгемптон Хорватия Нап 30 6 1 2 0 0
    17 Будимир Анте Осасуна Осасуна Хорватия Нап 31 2 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 5
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