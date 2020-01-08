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12.03.2017 10:00Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески каждый день мелькает в новостях. 23-летним универсалом интересуются лучшие клубы мира, включая «Челси» и «Барселону». «Интер» уже сейчас дает за него 40 миллионов евро. Александр Плеханов рассказывает историю самого прогрессивного игрока Серии А, которого уже сравнивают с легендами.11
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18.02.2017 15:30«Лидс» наконец-то настроен на возвращение в АПЛ и идет на пятом месте в Чемпионшипе. Пока «павлины» готовятся взлететь наверх, их криминальный владелец Массимо Челлино отбывает очередную дисквалификацию. «Бомбардир» вспоминает пять эпизодов из жизни самого опасного президента в Англии.3
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16.10.2016 21:00Евгений Ловчев не верит, что «Спартак» выиграет чемпионство. Федор Смолов решил догнать Роналду не только по количеству голов. «Оренбург» одержал долгожданную первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.20
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