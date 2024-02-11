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    • Лучшие бомбардиры в истории сборной Италии – в честь одного из них назвали 80-тысячный стадион

    Лучшие бомбардиры в истории сборной Италии – в честь одного из них назвали 80-тысячный стадион


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    Голосов: 3
    Сегодня, 06:50
    В рейтинге есть игрок, придумавший удар «ножницами».

    Сборная Италии по футболу входит в число самых титулованных национальных команд планеты. Итальянцы четырежды выигрывали чемпионаты мира (по этому показателю их опережают лишь бразильцы) и дважды становились чемпионами Европы. Сильным качеством этой сборной традиционно считается надежная игра в защите. Многие даже критикуют итальянцев за культивируемый ими оборонительный футбол. Этот стереотип, как и большинство подобных, справедлив лишь отчасти. Атаковать сборная Италии тоже любит и умеет, что не раз доказывала во время крупных турниров. Футбольный мир знает немало выдающихся голеадоров, блиставших в майках лазурного цвета. В этой статье мы расскажем о лучших из них. Вашему вниманию – главные бомбардиры в истории сборной Италии.

    10. Франческо Грациани. Голы за сборную Италии: 23

    Выступал в 70-80-е годы. Главным клубом в его карьере стал «Торино», в котором игрок провел 12 лет. За это время он забил в официальных матчах 122 гола. В составе сборной Грациани выступил на ЧМ-1978 и Евро-1980. Триумфальным для форварда и его товарищей стал мундиаль 1982 года в Испании. Италия тогда стала чемпионом, обыграв в финале немцев 3:1. Грациани забил на том турнире один мяч – поразил ворота Камеруна. Команды сыграли вничью 1:1, этот результат позволил итальянцам выйти в плей-офф.

    9. Кристиан Вьери. Голы за сборную Италии: 23

    Грациани забил свои 23 мяча в 64 матчах, в то время как Вьери для достижения этой бомбардирской высоты потребовалось провести меньше игр – 49. Именно поэтому Кристиан занял более высокое место в рейтинге. Вьери за свою долгую карьеру сменил 13 клубов. Поиграл в составе грандов – «Ювентуса», «Лацио», «Интера» и «Милана». Форвард принял участие в нескольких крупных турнирах со сборной страны. На ЧМ-1998 забил 5 голов, уступив по этому показателю лишь хорвату Давору Шукеру. По итогам мундиаля Вьери получил «серебряный мяч».

    8. Алессандро Альтобелли. Голы за сборную Италии: 25

    Еще один представитель золотой команды, выигравшей чемпионат мира в 1982 году. Легенда «Интера». Выступал за этот клуб на протяжении 11 лет, забив в общей сложности 209 голов. Известен не только как первоклассный бомбардир, но и как футболист, умело действующий в подыгрыше.

    7. Филиппо Индзаги. Голы за сборную Италии: 25

    Если вы смотрели европейский футбол в 90-е и 2000-е годы, то должны помнить этого быстрого и невероятно хитрого игрока. Он был одним из самых опасных нападающих Европы, выступая за «Ювентус» и «Милан». Любил действовать на грани офсайда и очень часто симулировал, зарабатывая пенальти для своих команд. Выиграл со сборной Италии золото ЧМ-2006 и серебро Евро-2000.

    6. Адольфо Балончери. Голы за сборную Италии: 25

    Считался одним из лучших нападающих своего времени. На клубном уровне дебютировал в 1919-м году. Почти вся его игровая карьера прошла в двух клубах – «Алессандрии» и «Торино». Долгое время был капитаном сборной Италии. Забил сотый гол в истории своей национальной команды.

    5. Алессандро Дель Пьеро. Голы за сборную Италии: 27

    Еще один культовый футбольный персонаж, блиставший на рубеже веков. Получил прозвище «Мистер Ювентус» как один из символов клуба. Дель Пьеро остается лучшим бомбардиром в истории туринской команды, значительно опережая ближайших преследователей. Он забил за «Юве» 290 голов. Со сборной выигрывал серебро Евро-2000 и золото мундиаля в 2006-м.

    4. Роберто Баджо. Голы за сборную Италии: 27

    Один из величайших мастеров в истории итальянского футбола. Единственный представитель сборной Италии, забивавший на трех чемпионатах мира. В 2000 году ФИФА провела интернет-опрос с целью определить лучшего футболиста ХХ века. Баджо занял по итогам голосования четвертое место – вслед за Марадоной, Пеле и Эйсебио. Серебряный призер ЧМ-1994 и бронзовый призер ЧМ-1990.

    3. Сильвио Пиола. Голы за сборную Италии: 30

    Среди всех участников топ-10 рейтинга показывал лучшую среднюю результативность. Свои 30 голов забил в 34 встречах. В среднем на гол ему требовалось 103 минуты. За сборную дебютировал в 1935-м, спустя 3 года выиграл чемпионат мира. За национальную команду выступал до 1952-го. Остается рекордсменом чемпионата Италии по голам в одном матче. Выступая за команду «Про Верчелли», забил в ворота «Фиорентины» 6 мячей. Случилось это в 1933-м году. Впоследствии лишь один игрок повторил это достижение – Омар Сивори из «Ювентуса» отметился гекса-триком в 1961-м. Пиола считается игроком, придумавшим удар «ножницами» – через себя в падении.

    2. Джузеппе Меацца. Голы за сборную Италии: 33

    О легендарности этого игрока говорит хотя бы тот факт, что его именем назван стадион в Милане, также известный как «Сан-Сиро». Меацца почти всю игровую карьеру провел в «Интере» (дебютировал за клуб еще в 1927-м году), но успел поиграть и в футболке «Милан», за который болел в детстве. Дважды выигрывал чемпионаты мира со сборной Италии – в 1934-м и 1938-м годах.

    1. Луиджи Рива. Голы за сборную Италии: 35

    Большую часть карьеры провел в «Кальяри». Стал с этой командой чемпионом Италии по итогам сезона 1969/1970. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Со сборной выигрывал чемпионат Европы 1968-го года.

    Лучшие бомбардиры в истории сборной Италии (по данным Transfermarkt)
    Футболист Матчи Голы
    1. Луиджи Рива 42 35
    2. Джузеппе Меацца 53 33
    3. Сильвио Пиола 34 30
    4. Роберто Баджо 56 27
    5. Алессандро Дель Пьеро 91 27
    6. Адольфо Балончери 47 25
    7. Филиппо Индзаги 57 25
    8. Алессандро Альтобелли 61 25
    9. Кристиан Вьери 49 23
    10. Франческо Грациани 64 23

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel v, via www.imago-images.de, SVEN SIMON / Global look press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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