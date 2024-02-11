В рейтинге есть игрок, придумавший удар «ножницами».

Сборная Италии по футболу входит в число самых титулованных национальных команд планеты. Итальянцы четырежды выигрывали чемпионаты мира (по этому показателю их опережают лишь бразильцы) и дважды становились чемпионами Европы. Сильным качеством этой сборной традиционно считается надежная игра в защите. Многие даже критикуют итальянцев за культивируемый ими оборонительный футбол. Этот стереотип, как и большинство подобных, справедлив лишь отчасти. Атаковать сборная Италии тоже любит и умеет, что не раз доказывала во время крупных турниров. Футбольный мир знает немало выдающихся голеадоров, блиставших в майках лазурного цвета. В этой статье мы расскажем о лучших из них. Вашему вниманию – главные бомбардиры в истории сборной Италии.

10. Франческо Грациани. Голы за сборную Италии: 23

Выступал в 70-80-е годы. Главным клубом в его карьере стал «Торино», в котором игрок провел 12 лет. За это время он забил в официальных матчах 122 гола. В составе сборной Грациани выступил на ЧМ-1978 и Евро-1980. Триумфальным для форварда и его товарищей стал мундиаль 1982 года в Испании. Италия тогда стала чемпионом, обыграв в финале немцев 3:1. Грациани забил на том турнире один мяч – поразил ворота Камеруна. Команды сыграли вничью 1:1, этот результат позволил итальянцам выйти в плей-офф.

9. Кристиан Вьери. Голы за сборную Италии: 23

Грациани забил свои 23 мяча в 64 матчах, в то время как Вьери для достижения этой бомбардирской высоты потребовалось провести меньше игр – 49. Именно поэтому Кристиан занял более высокое место в рейтинге. Вьери за свою долгую карьеру сменил 13 клубов. Поиграл в составе грандов – «Ювентуса», «Лацио», «Интера» и «Милана». Форвард принял участие в нескольких крупных турнирах со сборной страны. На ЧМ-1998 забил 5 голов, уступив по этому показателю лишь хорвату Давору Шукеру. По итогам мундиаля Вьери получил «серебряный мяч».

8. Алессандро Альтобелли. Голы за сборную Италии: 25

Еще один представитель золотой команды, выигравшей чемпионат мира в 1982 году. Легенда «Интера». Выступал за этот клуб на протяжении 11 лет, забив в общей сложности 209 голов. Известен не только как первоклассный бомбардир, но и как футболист, умело действующий в подыгрыше.

7. Филиппо Индзаги. Голы за сборную Италии: 25

Если вы смотрели европейский футбол в 90-е и 2000-е годы, то должны помнить этого быстрого и невероятно хитрого игрока. Он был одним из самых опасных нападающих Европы, выступая за «Ювентус» и «Милан». Любил действовать на грани офсайда и очень часто симулировал, зарабатывая пенальти для своих команд. Выиграл со сборной Италии золото ЧМ-2006 и серебро Евро-2000.

6. Адольфо Балончери. Голы за сборную Италии: 25

Считался одним из лучших нападающих своего времени. На клубном уровне дебютировал в 1919-м году. Почти вся его игровая карьера прошла в двух клубах – «Алессандрии» и «Торино». Долгое время был капитаном сборной Италии. Забил сотый гол в истории своей национальной команды.

5. Алессандро Дель Пьеро. Голы за сборную Италии: 27

Еще один культовый футбольный персонаж, блиставший на рубеже веков. Получил прозвище «Мистер Ювентус» как один из символов клуба. Дель Пьеро остается лучшим бомбардиром в истории туринской команды, значительно опережая ближайших преследователей. Он забил за «Юве» 290 голов. Со сборной выигрывал серебро Евро-2000 и золото мундиаля в 2006-м.

4. Роберто Баджо. Голы за сборную Италии: 27

Один из величайших мастеров в истории итальянского футбола. Единственный представитель сборной Италии, забивавший на трех чемпионатах мира. В 2000 году ФИФА провела интернет-опрос с целью определить лучшего футболиста ХХ века. Баджо занял по итогам голосования четвертое место – вслед за Марадоной, Пеле и Эйсебио. Серебряный призер ЧМ-1994 и бронзовый призер ЧМ-1990.

3. Сильвио Пиола. Голы за сборную Италии: 30

Среди всех участников топ-10 рейтинга показывал лучшую среднюю результативность. Свои 30 голов забил в 34 встречах. В среднем на гол ему требовалось 103 минуты. За сборную дебютировал в 1935-м, спустя 3 года выиграл чемпионат мира. За национальную команду выступал до 1952-го. Остается рекордсменом чемпионата Италии по голам в одном матче. Выступая за команду «Про Верчелли», забил в ворота «Фиорентины» 6 мячей. Случилось это в 1933-м году. Впоследствии лишь один игрок повторил это достижение – Омар Сивори из «Ювентуса» отметился гекса-триком в 1961-м. Пиола считается игроком, придумавшим удар «ножницами» – через себя в падении.

2. Джузеппе Меацца. Голы за сборную Италии: 33

О легендарности этого игрока говорит хотя бы тот факт, что его именем назван стадион в Милане, также известный как «Сан-Сиро». Меацца почти всю игровую карьеру провел в «Интере» (дебютировал за клуб еще в 1927-м году), но успел поиграть и в футболке «Милан», за который болел в детстве. Дважды выигрывал чемпионаты мира со сборной Италии – в 1934-м и 1938-м годах.

1. Луиджи Рива. Голы за сборную Италии: 35

Большую часть карьеры провел в «Кальяри». Стал с этой командой чемпионом Италии по итогам сезона 1969/1970. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Со сборной выигрывал чемпионат Европы 1968-го года.