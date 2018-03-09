Как мир прощался с Давиде Астори

Капитана «Фиорентины» в Италии уже не забудут.

Давиде Астори умер из-за нарушения сердечного ритма. Это стало ясно после вскрытия его тела. Ночью Астори ушел в свой номер, а на завтрак перед игрой с «Удинезе» не вышел. В Италии после этого переносили матчи и думали о дальнейшей жизни. Клубы, где играл Астори, придумали собственные решения памяти. «Фиорентина» все равно продлила с защитником контракт, чтобы его жена и дочь могли получать зарплату. «Фиалки» и «Кальяри» закрепили за Астори его 13-й номер.

Рикардо Сапонара написал бывшему партнеру вдохновенное письмо:

«Капитан, мой капитан. Почему ты не пришел, чтобы позавтракать с командой? Почему ты не взял обувь из комнаты Марко Спортиело и не пришел выпить свой апельсиновый сок? Они скажут нам, что жизнь продолжается, что мы должны смотреть вперед и вновь собраться, но как это делать без тебя? Вернись, нам нужно досмотреть «Ла-Ла Ленд» и обсудить его. Вернись во Флоренцию, они ждут тебя, чтобы продлить контракт и признать все то доброе и позитивное, что ты даешь нам каждый день. Выйди из этой проклятой комнаты. Мы ждем тебя завтра на тренировке. Где бы ты ни был, продолжай защищать наши ворота и просвещать нас на правильном пути. Капитан, мой капитан. Навсегда мой капитан»

Главный трехдневный скандал связан с Дани Алвесом. Защитник «ПСЖ» во время высказывания о смерти Астори мимоходом выдал, что в мире умирают тысячи детей. Многие посчитали это оскорблением. Против Алвеса выступил даже Марио Балотелли. Бразилец после такого извинился, но напряженный осадок все равно остался. Кстати, игроки «Ювентуса», где раньше играл Алвес, прилетели на похороны Астори сразу после гостевого матча с «Тоттенхэмом». Их встретили аплодисментами.

twit text — Tarek Khatib (@ADP1113) 8 марта 2018 г.

Проститься с Давиде Астори пришли тысячи людей. На похоронах присутствовали около 7000 фанатов и футболисты итальянских клубов. Лучано Спаллетти, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Массимилиано Аллегри – все они тоже оказались здесь, чтобы в последний раз повидаться с Давиде Астори.

twit text — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 марта 2018 г.

На церемонии с речью выступил Милан Бадель. Он говорил от имени всех игроков то, что каждый из них невольно произносил внутри себя:

«Ты и брат, и сын, которого хотел бы иметь каждый. Родители никогда не испытывали с тобой проблем. Ты не такой, как все. Ты олицетворяешь настоящий футбол, чистую игру для детей. Мыслями мы с твоими папой и мамой, братьями, Франческой и принцессой Викки. Ты был человеком с большой буквы, и мы расскажем об этом твоей дочери. Ты остаешься светом для всех нас».

Давиде Астори больше нет. Ему было всего 31.