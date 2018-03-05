Сапонара написал письмо умершему Астори: «Капитан, мы ждем тебя завтра на тренировке»

Полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара написал прощальное письмо капитану клуба Давиде Астори, найденному мертвым 4 марта в гостиничном номере.

Причиной смерти 31-летнего итальянца называется естественная остановка сердца.

«Капитан, мой капитан. Почему ты не пришел, чтобы позавтракать с командой? Почему ты не взял обувь из комнаты Марко Спортиелло (вратарь «Фиорентины» – прим. ред.) и не пришел выпить свой апельсиновый сок? Они скажут нам, что жизнь продолжается, что мы должны смотреть вперед и вновь собраться, но как это делать без тебя?

Вернись, нам нужно досмотреть «Ла-Ла Ленд» и обсудить его. Вернись во Флоренцию, они ждут тебя, чтобы продлить контракт и признать все то доброе и позитивное, что ты даешь нам каждый день. Выйди из этой проклятой комнаты. Мы ждем тебя завтра на тренировке.

Где бы ты ни был, продолжай защищать наши ворота и просвещать нас на правильном пути. Капитан, мой капитан. Навсегда мой капитан», – написал Сапонара.

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