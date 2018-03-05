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    Сапонара написал письмо умершему Астори: «Капитан, мы ждем тебя завтра на тренировке»

    Полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара написал прощальное письмо капитану клуба Давиде Астори, найденному мертвым 4 марта в гостиничном номере.

    Причиной смерти 31-летнего итальянца называется естественная остановка сердца.

    «Капитан, мой капитан. Почему ты не пришел, чтобы позавтракать с командой? Почему ты не взял обувь из комнаты Марко Спортиелло (вратарь «Фиорентины» – прим. ред.) и не пришел выпить свой апельсиновый сок? Они скажут нам, что жизнь продолжается, что мы должны смотреть вперед и вновь собраться, но как это делать без тебя?

    Вернись, нам нужно досмотреть «Ла-Ла Ленд» и обсудить его. Вернись во Флоренцию, они ждут тебя, чтобы продлить контракт и признать все то доброе и позитивное, что ты даешь нам каждый день. Выйди из этой проклятой комнаты. Мы ждем тебя завтра на тренировке.

    Где бы ты ни был, продолжай защищать наши ворота и просвещать нас на правильном пути. Капитан, мой капитан. Навсегда мой капитан», – написал Сапонара.

    Умер капитан «Фиорентины». Все матчи Серии А перенесены

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    Источник: Instagram

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    05.03.2018 19:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2018, 01:03

      Драма...(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 22:17

      Уходить из жизни так рано.Нет слов...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 5 марта 2018, 22:13

      Очень трогательно, до слез

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 5 марта 2018, 21:59

      Покойся с миром, Давиде! Нельзя уходить так рано

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 5 марта 2018, 21:17

      Ни когда не играл Фиалками.сегодня попробовал на 90 минуте выиграл 1-0.прощальный гол забил Астори!!
      Пусть земля ему будет Пухом!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 марта 2018, 21:11

      нет слов

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 5 марта 2018, 20:48

      Очень трогательно....жаль парня, так рано ушёл. Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких!

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 19:57

      Очень больно...а ведь его приглашал наш клуб...

      3
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      Рейтинг: +627

      Xiko 5 марта 2018, 19:56

      Земля пухом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:50

      очень берущее за живое послание.... крепитесь родственники и друзья...

      9
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