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08.08.2016 22:45«Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня«Зенит» готов потратить 20 миллионов на игрока «Браги». Роналду и Бэйл пропустят битву за Суперкубок Европы. Манчини лишился работы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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23.05.2016 16:00В топ-5 европейских лиг четыре чемпиона ожидаемо выиграли Кубок, «Порту» с Касильясом снова остался без титулов, «Шахтер» выиграл трофей и загрустил, а фанаты опозорили победу «Хиберниана» спустя 114 лет. Как прошли финалы Кубков в Европе – вкратце вспоминает «Бомбардир».2
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14.04.2016 22:05Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ«Ливерпуль» совершил чудо и вышел в полуфинал. «Вильярреал» и «Спарта» порадовали большим количеством голов. «Шахтер» легко разобрался с «Брагой». «Бомбардир» показывает ключевые моменты противостояний Лиги Европы.12
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07.04.2016 22:05«Боруссия» и «Ливерпуль» свели вничью суперматч в Дортмунде. «Севилья» выиграла в Бильбао, а «Шахтер» – в Браге. «Спарта» подарила гол, но доставила проблем «Вильярреалу». «Бомбардир» показывает главные моменты и голы четвертьфинальных матчей Лиги Европы.5
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17.03.2016 12:30Громкий трансфер Икера Касильяса в «Порту» состоялся на старте одного из самых неудачных сезонов клуба за последние 10 лет: «драконы» ужасно выступили в еврокубках и уже могут забыть о чемпионстве в Португалии. «Бомбардир» показывает, какова доля вины Касильяса в провале «Порту».5
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13.03.2016 16:5013 марта 2016 года Станислав Крицюк запомнит навсегда. Именно сегодня в матче «Мордовия» – «Краснодар» 25-летний голкипер показал своими блестящими сэйвами всей стране, зачем его вызвали в сборную России и почему он наверняка пропишется в ней надолго.11