Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    10 трансферов этого лета, которые точно произойдут


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 15:25
    Зиеш, Сильва и другие ребята.

    Никто не знает, когда и в каком формате состоится летнее трансферное окно и сколько оно продлится – все планы сломал коронавирус. Но клубы уже договорились о некоторых переходах. Среди них есть действительно топовые трансферы.

    Что мы писали о героях этого материала:

    Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш

    «Бавария» подписала вратаря «Шальке» – разозлила Нойера и сам «Шальке»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de, Newspix24, ZUMAPRESS, Keystone Press Agency, Juan Carlos Rojas, Xinhua, AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Эльхан 28 минут назад

      прочитал как Пердиньо , пришлось присмотреться внимательнее ))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru