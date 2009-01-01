10 трансферов этого лета, которые точно произойдут

Зиеш, Сильва и другие ребята.
Никто не знает, когда и в каком формате состоится летнее трансферное окно и сколько оно продлится – все планы сломал коронавирус. Но клубы уже договорились о некоторых переходах. Среди них есть действительно топовые трансферы.
Что мы писали о героях этого материала:
Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: www.imago-images.de, Newspix24, ZUMAPRESS, Keystone Press Agency, Juan Carlos Rojas, Xinhua, AFLO/Global Look Press