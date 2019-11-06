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    Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – волшебник Зиеш


    3.5
    Голосов: 8
    06.11.2019 00:59
    Тут было все: восемь забитых, автоголы, красные, пенальти, красивые голы.

    Матч «Челси» – «Аякс»: жара, жара, жара. Счет 4:4, «Челси» отыгрался со счета 1:4. Два автогола в ворота «Челси», два пенальти в ворота «Аякса». Семь желтых карточек, две красные (обе у центральных защитников «Аякса»). Отмененный гол «Челси», когда счет мог стать 5:4.

    Но главный момент матча – красивейший и одновременно нелепейший гол Зиеша (или автогол Кепы?). Зиеш исполнял штрафной с острого угла (почти как угловой) и классно закрутил в дальнюю девятку. В итоге мяч попал в штангу и отлетел в лицо Кепы, а потом в ворота.

    Если еще не видели, обязательно посмотрите – оно того стоит:

    Зиеш – это красота и восторг

    Он один из самых техничных и зрелищных европейских футболистов. Точнейший дальний пас, классный удар и волшебная левая нога, которой против «Челси» он оформил три голевые.

    В этом сезоне Зиеш сыграл в 20 матчах, забил шесть голов и отдал 14 голевых (в среднем одно голевое действие за матч). В прошлом сезоне Зиеш тоже круто отжигал: 49 игр, 21 гол, 24 голевые.

    Все говорили о де Лигте, де Йонге, Тадиче, Ван де Беке, а Зиеш почему-то оставался в тени. А зря.

    Собрали для вас всю его красоту.

    Это гол претендовал на лучший в последнем розыгрыше ЛЧ:

    Техника в стиле Роналдиньо. Финты в воздухе:

    Классный гол в полуфинале ЛЧ «Тоттенхэму». Посмотрите, как подстроился под мяч, как подобрал ногу, как пробил:

    Ну а это финт Роналдиньо в чистом виде:

    Пасы, уже ставшие легендарными. Это видео можно смотреть бесконечно:

    Классный голешник из последнего сезона, забитый в чемпионате Голландии:

    Умнейший и точнейший штрафной удар:

    И это лишь малая часть того, что творит Зиеш. Это то, что не под запретом авторских прав. Вот тут можно посмотреть подборку лучших действий Зиеша за 2019 года. А здесь все его ассисты и голы в последнем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Soenar Chamid/Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 6 ноября 2019, 06:55

      Опять журналист всё напутал!
      Главный герой матча - судья: из одного подката выжал два удаления и пенальти!!! Вилков против него просто мальчик.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > kliker 6 ноября 2019, 15:49

      И это ещё в ситуации, когда сначала правила нарушил игрок Челси) Я вообще никогда такого паскудства не видел.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Torvald64 6 ноября 2019, 18:56

      А я видел, когда Овребо на своих плечах вытащил Барсу в полуфинал ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Torvald64 6 ноября 2019, 18:59

      Ну а по матчу согласен, почему то на Стэмфорд Бридж, играть тяжелее, чем на выезде... Не знаю, что нужно сделать, чтобы до Лэмпарда наконец-таки дошло, что Кепа худший вратарь мира!!!
      Уж думал Куртуа наш кошмар, ан нет, бывает хуже. Опять вратарь из Испании. Наверное, надо снова прошерстеть рынок Франции, в поисках нового Чеха....
      А так как стоит кепка, может стоят любой вратарь нашей молодёжи или резерва....

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka > Аристократ Олжик 6 ноября 2019, 19:30

      согласен очень,что только на рынках Франции пачками продаются новые Чехи...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > koli4ka 6 ноября 2019, 22:28

      А вообще, хотел бы видеть в рамке ворот Кейлора Наваса (из доступных и не дорогих). Избавляться от вратаря, который принёс три ЛЧ, идиотизм

      0
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      Рейтинг: +12400

      DeStar 6 ноября 2019, 02:05

      да, еще когда аякс разваливал реал именно его для себя и отмечал, а все говорили о ван де беке, де лигте и прочих...

      3
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