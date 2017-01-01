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    Травмировался, забив пенальти. Несчастье бразильца, которого ждут в «Юве» и «Реале»


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    Сегодня, 11:51
    Главная драма минувшей субботы.

    Чемпионская гонка в Португалии в самом разгаре, «Порту» и «Бенфика» идут вровень, «Спортинг» и «Брага» ощутимо отстают, но готовы приблизиться при любой осечке лидеров. Вчерашний день в Португалии вообще выдался очень драматичным.

    «Бенфика» с колоссальным трудом обыграла аутсайдера «Тонделу», забив единственный гол на 84-й минуте. У «Порту» был тяжелейший выезд в Брагу, где хозяева дважды вели в счете. Впрочем, 2:1 в пользу «Браги» «Порту» повернул в 2:3, забив два пенальти. Те, кто не смотрел матч, могли удивиться – разница между этими пенальти в десять минут, а забили их два разных человека.

    А история следующая. Штатный пенальтист у «Порту» – 26-летний левый защитник Алекс Теллес, забивает он пенальти очень уверенно, исполняя, как правило, на силу прямо в угол, чаще в верхний. Забил и вчера, точно ударив низом. Но, спустя несколько секунд, рухнул на траву с криками от боли.

    Теллеса тут же заменили из-за травмы, а еще один пенальти забил Соареш, и «Порту» выиграл.

    «Ничего не происходит просто так. Я поправлюсь и скоро буду на поле», – написал у себя в инстаграме футболист. А вот главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не столь оптимистичен: «Мы пока не знаем, что с ним. Но ничего хорошего не предвидится точно».

    Это серьезная неприятность для «Порту» ­– Теллес считается одним из ключевых игроков.

    • По рейтингу WhoScored он – четвертый игрок во всем чемпионате (выше только Фернандеш, Пицци и Эдер Милитао)
    • 3+6 по «гол плюс пас»
    • 1-е место в лиге по среднему количеству кроссов (3,5)
    • 4-е место в лиге по ключевым передачам (2,7)

    Главные достоинства помимо кроссов и ключевых передач – филигранное исполнение «стандартов», пас, верховые единоборства. В общем, современный топовый левый защитник.

    Впереди у «Порту» семь матчей в чемпионской гонке в португальской лиге, ответный матч на Кубок (он будет там же в Браге, первую игру «Порту» выиграл 3:0) и, конечно же, сражения с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Теллес же, находясь в самом расцвете сил, уже давно привлек к себе внимание топовых европейских клубов. Список их – внушителен: «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси». Порталом Transfermarkt Теллес оценивается в 30 миллионов евро, но зная умение португальцев продавать игроков задорого, наверняка, менее чем за 50 этот парень не уйдет. Лишь бы здоровье не подвело.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, A Bola
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