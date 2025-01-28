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СКА-1938
Новости
СКА-1938 - новости команды
Минск
Беларусь. Первая лига
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Тренер:
Алексей Меркулов
Новости
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Расписание
Таблица
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
Фото
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Раскрыта сумма, которую «Энергетик» получит за трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.23 11:51
3
Экс-тренер Хусанова ответил, как будущий защитник «Ман Сити» оказался в Беларуси
2025.01.18 13:49
1
Экс-тренер Хусанова объяснил, почему будущий защитник «Ман Сити» не попал в РПЛ
2025.01.18 11:58
1
Видео
Спартаковец оформил за две минуты дубль в гостевом дерби чемпионата Белоруссии
2023.10.07 23:26
Фото
Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана
2023.07.24 19:45
1
Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч
2023.05.19 22:03
4
«Сочи» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
2022.08.07 10:01
1
Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
2020.06.14 17:51
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» вырвал на 92-й минуте победу над «Ислочью» и поднялся на второе место
2020.05.23 20:25
Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию»
2020.05.16 19:25
1
Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом
2020.05.14 16:00
2
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в меньшинстве победил в гостях «Слуцк», команды занимают первые два места
2020.05.08 19:15
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
2020.05.01 18:25
Капитан «Энергетика-БГУ» Носко – об интересе «Динамо»: «Не думаю, что переход в РПЛ – очень большой скачок»
2020.04.27 11:33
2
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Энергетик-БГУ» и вышло на первое место
2020.04.11 18:14
Фото
Игроки вышли на матч чемпионата Белоруссии в майках с надписью «Мы молимся за весь мир»
2020.03.28 00:56
БАТЭ впервые с 2012 года проиграл в стартовом туре чемпионата Белоруссии
2020.03.20 00:14
Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»
2020.01.13 15:45
Агент Шкурина объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в ЦСКА спустя несколько часов
2020.01.09 21:18
6
Бабаев – о переходе Шкурина в ЦСКА: «Хороший трансфер по соотношению цены и качества»
2020.01.09 19:31
6
Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч
2020.01.09 18:31
1
Шкурин перешел в брестское «Динамо». Игрока может выкупить ЦСКА
2020.01.09 09:19
Журналист Карпов: «Год назад президент «Динамо-Брест» выкупил Шкурина всего за 40 тысяч долларов. Сейчас его продают в ЦСКА за 500 тысяч евро»
2019.12.25 17:17
5
Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА
2019.12.24 18:13
5
Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»
2019.12.23 19:58
5
1
2
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13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
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Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
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12:18
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