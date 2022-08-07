- 7 августа 2022
- 10:01 «Сочи» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 1
- 14 июня 2020
- 17:51 Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
- 23 мая 2020
- 20:25 Высшая лига. «Энергетик-БГУ» вырвал на 92-й минуте победу над «Ислочью» и поднялся на второе место
- 16 мая 2020
- 19:25 Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию» 1
- 14 мая 2020
- 16:00 Metaratings: в чемпионате Белоруссии четыре игрока заразились коронавирусом 2
- 8 мая 2020
- 19:15 Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в меньшинстве победил в гостях «Слуцк», команды занимают первые два места
- 1 мая 2020
- 18:25 Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
- 27 апреля 2020
- 11:33 Капитан «Энергетика-БГУ» Носко – об интересе «Динамо»: «Не думаю, что переход в РПЛ – очень большой скачок» 2
- 11 апреля 2020
- 18:14 Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Энергетик-БГУ» и вышло на первое место
- 28 марта 2020
- 00:56 Фото Игроки вышли на матч чемпионата Белоруссии в майках с надписью «Мы молимся за весь мир»
- 20 марта 2020
- 00:14 БАТЭ впервые с 2012 года проиграл в стартовом туре чемпионата Белоруссии
- 13 января 2020
- 15:45 Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»
- 9 января 2020
- 21:18 Агент Шкурина объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в ЦСКА спустя несколько часов 6
- 19:31 Бабаев – о переходе Шкурина в ЦСКА: «Хороший трансфер по соотношению цены и качества» 6
- 18:31 Transfermarkt: Шкурин перешел из «Динамо-Брест» в ЦСКА за 500 тысяч 7
- 09:19 Шкурин перешел в брестское «Динамо». Игрока может выкупить ЦСКА
- 25 декабря 2019
- 17:17 Журналист Карпов: «Год назад президент «Динамо-Брест» выкупил Шкурина всего за 40 тысяч долларов. Сейчас его продают в ЦСКА за 500 тысяч евро» 5
- 24 декабря 2019
- 18:13 Tribuna.com: Шкурин подписал контракт с брестским «Динамо». Сообщалось, что форвард перешел в ЦСКА 5
- 23 декабря 2019
- 19:58 Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?» 5
- 16:16 Sport24: лучший бомбардир чемпионата Белоруссии перешел в ЦСКА 26
- 21 декабря 2019
- 12:24 ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии. Им интересуются «Спартак» и «Рубин» 16
- 29 октября 2019
- 12:14 Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес «Спартака»? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ» 1