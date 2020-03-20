БАТЭ впервые с 2012 года проиграл в стартовом туре чемпионата Белоруссии

В матче 1-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ в гостях уступил «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3.

Команда из Борисова стартовала в национальном первенстве с поражения впервые за восемь лет.

В 2012 году БАТЭ также на выезде проиграл «Минску» (0:1).

БАТЭ является рекордсменом по числу чемпионских титулов (15), а также по победам в Кубке (3) и Суперкубке Белоруссии (7).

Белорусский чемпионат – единственный играющий в Европе на сегодняшний день. Остальные лиги приостановлены из-за пандемии коронавируса.

БАТЭ представил новую эмблему клуба