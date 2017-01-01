Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
8
10
11
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
6
5
62
30
32
69
32
22
3
7
60
45
15
69
31
20
5
6
81
38
43
65
32
19
6
7
70
38
32
63
31
16
5
10
53
38
15
53
32
16
3
13
54
51
3
51
31
14
8
9
62
46
16
50
32
11
13
8
46
42
4
46
31
12
5
14
46
56
-10
41
32
11
6
15
53
52
1
39
31
11
6
14
36
41
-5
39
31
11
5
15
43
46
-3
38
32
11
3
18
46
60
-14
36
31
9
6
16
38
58
-20
33
31
8
9
14
32
40
-8
33
32
6
7
19
43
66
-23
25
31
6
5
20
34
79
-45
23
31
5
7
19
40
73
-33
22
Команда
1
3
9
10
11
12
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
31
11
20
39
15
11
3
1
45
12
33
36
16
11
2
3
27
21
6
35
16
10
4
2
39
20
19
34
15
9
3
3
32
16
16
30
17
8
4
5
27
21
6
28
16
8
2
6
34
24
10
26
15
7
3
5
21
23
-2
24
16
7
2
7
29
22
7
23
15
7
2
6
18
18
0
23
16
6
5
5
23
20
3
23
16
5
5
6
16
16
0
20
16
6
2
8
21
26
-5
20
15
4
3
8
20
39
-19
15
16
3
3
10
18
35
-17
12
16
3
3
10
27
39
-12
12
16
3
2
11
20
36
-16
11
16
2
3
11
14
38
-24
9
Команда
1
2
5
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
1
4
33
24
9
34
17
9
3
5
31
19
12
30
16
9
2
5
36
26
10
29
16
9
2
5
31
18
13
29
16
9
0
7
32
22
10
27
16
8
1
7
20
27
-7
25
14
8
1
5
26
17
9
25
16
5
8
3
23
22
1
23
15
6
3
6
20
23
-3
21
16
5
5
6
30
30
0
20
15
5
3
7
22
20
2
18
16
5
2
9
25
33
-8
17
16
4
4
8
18
23
-5
16
16
4
4
8
24
30
-6
16
16
3
5
8
23
30
-7
14
15
3
4
8
16
24
-8
13
15
2
4
9
13
34
-21
10
16
2
2
12
14
40
-26
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире