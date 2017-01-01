Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

СКА-1938 - турнирная таблица

Минск
Беларусь. Первая лига
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Тренер:
Алексей Меркулов
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Слуцк
2
Лида
3
Нива Долбизно
4
СКА-1938
5
Слоним-2017
6
Молодечно
7
Солигорск
8
Островец
9
Волна Пинск
10
Бумпром
11
Сморгонь
12
Динамо-2 Минск
13
Минск-2
14
Орша
15
Юни Икс Лабс
16
Гомель-2
17
Осиповичи
18
БАТЭ-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1:0
32
21
6
5
62
30
32
69
3:1
32
22
3
7
60
45
15
69
31
20
5
6
81
38
43
65
2:2
32
19
6
7
70
38
32
63
31
16
5
10
53
38
15
53
1:0
32
16
3
13
54
51
3
51
31
14
8
9
62
46
16
50
2:2
32
11
13
8
46
42
4
46
31
12
5
14
46
56
-10
41
0:0
32
11
6
15
53
52
1
39
31
11
6
14
36
41
-5
39
0:1
31
11
5
15
43
46
-3
38
0:1
32
11
3
18
46
60
-14
36
31
9
6
16
38
58
-20
33
31
8
9
14
32
40
-8
33
0:0
32
6
7
19
43
66
-23
25
31
6
5
20
34
79
-45
23
1:3
31
5
7
19
40
73
-33
22
Команда
1
Слуцк
2
Нива Долбизно
3
Лида
4
СКА-1938
5
Солигорск
6
Слоним-2017
7
Молодечно
8
Волна Пинск
9
Бумпром
10
Сморгонь
11
Островец
12
Юни Икс Лабс
13
Динамо-2 Минск
14
Осиповичи
15
Орша
16
БАТЭ-2
17
Гомель-2
18
Минск-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
31
11
20
39
15
11
3
1
45
12
33
36
16
11
2
3
27
21
6
35
16
10
4
2
39
20
19
34
15
9
3
3
32
16
16
30
17
8
4
5
27
21
6
28
16
8
2
6
34
24
10
26
15
7
3
5
21
23
-2
24
16
7
2
7
29
22
7
23
15
7
2
6
18
18
0
23
16
6
5
5
23
20
3
23
16
5
5
6
16
16
0
20
16
6
2
8
21
26
-5
20
15
4
3
8
20
39
-19
15
16
3
3
10
18
35
-17
12
16
3
3
10
27
39
-12
12
16
3
2
11
20
36
-16
11
16
2
3
11
14
38
-24
9
Команда
1
Лида
2
Слуцк
3
Нива Долбизно
4
СКА-1938
5
Минск-2
6
Молодечно
7
Слоним-2017
8
Островец
9
Орша
10
Солигорск
11
Динамо-2 Минск
12
Волна Пинск
13
Сморгонь
14
Бумпром
15
Гомель-2
16
Юни Икс Лабс
17
БАТЭ-2
18
Осиповичи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
1
4
33
24
9
34
17
9
3
5
31
19
12
30
16
9
2
5
36
26
10
29
16
9
2
5
31
18
13
29
16
9
0
7
32
22
10
27
16
8
1
7
20
27
-7
25
14
8
1
5
26
17
9
25
16
5
8
3
23
22
1
23
15
6
3
6
20
23
-3
21
16
5
5
6
30
30
0
20
15
5
3
7
22
20
2
18
16
5
2
9
25
33
-8
17
16
4
4
8
18
23
-5
16
16
4
4
8
24
30
-6
16
16
3
5
8
23
30
-7
14
15
3
4
8
16
24
-8
13
15
2
4
9
13
34
-21
10
16
2
2
12
14
40
-26
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
9
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+