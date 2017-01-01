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Беларусь. Первая лига
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СКА-1938
Результаты
СКА-1938 - результаты матчей
Минск
Беларусь. Первая лига
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Тренер:
Алексей Меркулов
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Беларусь. Кубок. 2026/2027
Беларусь. Первая лига. 2026
Беларусь. Кубок. 2025/2026
Беларусь. Кубок. 2024/2025
Беларусь. Первая лига. 2024
Белоруссия. Высшая лига. 2023
Белоруссия. Высшая лига. 2022
Белоруссия. Высшая лига. 2021
Белоруссия. Высшая лига. 2020
Белоруссия. Высшая лига. 2019
31.10 | 13:30
Слоним-2017
0 : 3
СКА-1938
25.10 | 14:30
СКА-1938
4 : 1
БАТЭ-2
17.10 | 15:30
Юни Икс Лабс
3 : 0
СКА-1938
10.10 | 13:00
СКА-1938
5 : 1
Молодечно
03.10 | 15:00
Гомель-2
0 : 3
СКА-1938
26.09 | 15:00
СКА-1938
5 : 1
Орша
19.09 | 15:30
Волна Пинск
1 : 3
СКА-1938
12.09 | 13:00
СКА-1938
0 : 2
Сморгонь
05.09 | 15:00
Бумпром
1 : 2
СКА-1938
28.08 | 17:00
СКА-1938
2 : 1
Минск-2
22.08 | 15:00
Осиповичи
1 : 0
СКА-1938
15.08 | 18:00
СКА-1938
3 : 2
Лида
09.08 | 14:00
Нива Долбизно
2 : 1
СКА-1938
05.08 | 19:30
Солигорск
1 : 0
СКА-1938
31.07 | 18:30
Слуцк
3 : 0
СКА-1938
24.07 | 17:30
СКА-1938
0 : 0
Динамо-2 Минск
10.07 | 18:30
Островец
1 : 1
СКА-1938
04.07 | 17:00
СКА-1938
4 : 3
Слоним-2017
28.06 | 18:00
БАТЭ-2
3 : 4
СКА-1938
21.06 | 17:00
СКА-1938
4 : 0
Юни Икс Лабс
13.06 | 16:00
Молодечно
1 : 4
СКА-1938
07.06 | 16:00
СКА-1938
1 : 1
Гомель-2
30.05 | 15:00
Орша
0 : 2
СКА-1938
23.05 | 13:00
СКА-1938
3 : 1
Волна Пинск
16.05 | 15:00
Сморгонь
0 : 1
СКА-1938
10.05 | 14:00
СКА-1938
0 : 2
Бумпром
02.05 | 18:00
Минск-2
0 : 6
СКА-1938
26.04 | 13:00
СКА-1938
3 : 2
Осиповичи
18.04 | 16:00
Лида
1 : 1
СКА-1938
11.04 | 16:00
СКА-1938
3 : 1
Нива Долбизно
04.04 | 13:00
СКА-1938
0 : 0
Солигорск
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