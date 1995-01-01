Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|1:3
|Динамо
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Гомель
|1:2
|Энергетик-БГУ
|15 тур
|2 ноября, среда
|15:00
|Динамо
|1:4
|Энергетик-БГУ
|28 тур
|29 октября, суббота
|13:00
|Энергетик-БГУ
|0:2
|БАТЭ
|27 тур
|24 октября, понедельник
|17:30
|Днепр
|0:2
|Энергетик-БГУ
|26 тур
|19 октября, среда
|13:00
|Энергетик-БГУ
|3:1
|Белшина
|25 тур
|14 октября, пятница
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Энергетик-БГУ
|24 тур
|9 октября, воскресенье
|13:30
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Арсенал
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Энергетик-БГУ
|22 тур
|16 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|0:1
|Энергетик-БГУ
|21 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:00
|Энергетик-БГУ
|2:1
|Неман
|20 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Ислочь
|2:3
|Энергетик-БГУ
|19 тур
|27 августа, суббота
|15:45
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|20 августа, суббота
|14:00
|Слуцк
|1:2
|Энергетик-БГУ
|2 тур
|12 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:0
|Энергетик-БГУ
|16 тур
|5 августа, пятница
|20:30
|Витебск
|0:3
|Энергетик-БГУ
|14 тур
|9 июля, суббота
|17:00
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Гомель
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|1:1
|Энергетик-БГУ
|12 тур
|27 июня, понедельник
|18:00
|Энергетик-БГУ
|1:1
|Днепр
|11 тур
|17 июня, пятница
|18:00
|Белшина
|0:1
|Энергетик-БГУ
|10 тур
|29 мая, воскресенье
|16:00
|Энергетик-БГУ
|5:0
|Славия-Мозырь
|9 тур
|20 мая, пятница
|20:00
|Арсенал
|0:2
|Энергетик-БГУ
|8 тур
|14 мая, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Минск
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Шахтер
|6 тур
|2 мая, понедельник
|15:00
|Неман
|1:4
|Энергетик-БГУ
|5 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Энергетик-БГУ
|1:2
|Ислочь
|4 тур
|17 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|1:2
|Энергетик-БГУ
|3 тур
|9 апреля, суббота
|15:30
|Энергетик-БГУ
|1:1
|Слуцк
|17 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Энергетик-БГУ
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|19 марта, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|3:1
|Витебск