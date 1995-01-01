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    Энергетик-БГУ - результаты

    Город Минск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://energetikbgu.by/
    Стадион РЦОП по футболу БГУ
    Тренер Павел Родненок
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Энергетик-БГУ 1:3 Динамо
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Энергетик-БГУ
    15 тур
    		2 ноября, среда 15:00 Динамо 1:4 Энергетик-БГУ
    28 тур
    		29 октября, суббота 13:00 Энергетик-БГУ 0:2 БАТЭ
    27 тур
    		24 октября, понедельник 17:30 Днепр 0:2 Энергетик-БГУ
    26 тур
    		19 октября, среда 13:00 Энергетик-БГУ 3:1 Белшина
    25 тур
    		14 октября, пятница 19:00 Славия-Мозырь 0:1 Энергетик-БГУ
    24 тур
    		9 октября, воскресенье 13:30 Энергетик-БГУ 0:1 Арсенал
    23 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Энергетик-БГУ
    22 тур
    		16 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:1 Энергетик-БГУ
    21 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:00 Энергетик-БГУ 2:1 Неман
    20 тур
    		3 сентября, суббота 14:30 Ислочь 2:3 Энергетик-БГУ
    19 тур
    		27 августа, суббота 15:45 Энергетик-БГУ 0:0 Динамо-Брест
    18 тур
    		20 августа, суббота 14:00 Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ
    2 тур
    		12 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Энергетик-БГУ
    16 тур
    		5 августа, пятница 20:30 Витебск 0:3 Энергетик-БГУ
    14 тур
    		9 июля, суббота 17:00 Энергетик-БГУ 0:0 Гомель
    13 тур
    		3 июля, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Энергетик-БГУ
    12 тур
    		27 июня, понедельник 18:00 Энергетик-БГУ 1:1 Днепр
    11 тур
    		17 июня, пятница 18:00 Белшина 0:1 Энергетик-БГУ
    10 тур
    		29 мая, воскресенье 16:00 Энергетик-БГУ 5:0 Славия-Мозырь
    9 тур
    		20 мая, пятница 20:00 Арсенал 0:2 Энергетик-БГУ
    8 тур
    		14 мая, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 2:0 Минск
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 0:1 Шахтер
    6 тур
    		2 мая, понедельник 15:00 Неман 1:4 Энергетик-БГУ
    5 тур
    		23 апреля, суббота 13:00 Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь
    4 тур
    		17 апреля, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 1:2 Энергетик-БГУ
    3 тур
    		9 апреля, суббота 15:30 Энергетик-БГУ 1:1 Слуцк
    17 тур
    		3 апреля, воскресенье 15:00 Энергетик-БГУ 3:1 Торпедо-БелАЗ
    1 тур
    		19 марта, суббота 14:00 Энергетик-БГУ 3:1 Витебск
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