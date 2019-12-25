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  • Журналист Карпов: «Год назад президент «Динамо-Брест» выкупил Шкурина всего за 40 тысяч долларов. Сейчас его продают в ЦСКА за 500 тысяч евро»

Журналист Карпов: «Год назад президент «Динамо-Брест» выкупил Шкурина всего за 40 тысяч долларов. Сейчас его продают в ЦСКА за 500 тысяч евро»

25 декабря 2019, 17:17
5

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов объяснил, как возможный переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА связан с брестским «Динамо».

«Год назад президент «Динамо-Брест» предприниматель Александр Зайцев (близкий к Лукашенко человек), узнал, что можно выкупить молодого перспективного нападающего из Витебска. Илья Шкурин стоил всего за 40 тысяч долларов. Зайцев дал эти деньги парню и тот разорвал контракт с «Витебском», выплатив положенную неустойку.

Для Бреста он был еще не готов, поэтому решили, что Илья поиграет годик в команде попроще. Выбрали столичный «Энергетик-БГУ», с ним у Зайцева братские отношения. Плюс там со Шкуриным поработал бы один из лучших тренеров Беларуси – Артем Радьков. Форвард забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Несмотря на то, что его клуб занял только двенадцатое место из шестнадцати.

Многие пытались общаться с «Энергетиком» насчет его трансфера. Назывались сумасшедшие суммы: от 1 млн долларов. Естественно никто на это не пошел. Две недели назад Шкурин подписал предварительный контракт с Брестом. За это Зайцев заплатил 20 тысяч долларов. С 15 декабря Илья тренируется с «Энергетиком» (еще несколько недель он будет принадлежать им). Ну как тренируется, наматывает круги вокруг поля.

Ждет он известно чего: перехода в ЦСКА. Мои источники из стана армейцев подтверждают информацию Макса Алланазарова из Sport24 и Андрея Панкова с «Чемпионата» – контракт должен быть подписан уже в ближайшее время. Ходят слухи, что Зайцев распродает команду, чтобы сосредоточится на другом своем клубе «Рух», который вышел в высшую лигу.

Сумму трансфера озвучили ребята из Metaratings: это всего 325 тысяч евро. Есть подозрение, что она занижена. Но если нет, то все равно на круг этот переход обойдется ЦСКА в районе 500 тысяч евро. Несмотря на это Евгений Гинер, похоже, опять провернул гениальную сделку. На сайте Transfermarkt.de футболист оценивается уже в 750 тысяч евро», – написал Карпов в телеграме.

  • Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.
  • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

«Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Динамо-Брест СКА-1938
Комментарии (5)
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Kulimen
1577298797
А на бомбардире не то что цены нет, нет даже его фотки!
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De_Frenki
1577303159
да на... он нужен.пиарят значит фуфло
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portero
1577310644
ценник мал, покупают давно и купить не могут????
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Вальдемар IV
1577325302
в футболе этот прирост мал, скорее для обновления душевых и шкафчиков, газон дороже
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Томик
1577326215
Что творят....Задним числом контракты выкупают, занижают стоимость переходов. И это опять у всех на глазах. А что, Зениту можно, а Динамо Бресту с ЦСКА нельзя, что ли?
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