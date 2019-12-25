Журналист Карпов: «Год назад президент «Динамо-Брест» выкупил Шкурина всего за 40 тысяч долларов. Сейчас его продают в ЦСКА за 500 тысяч евро»

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов объяснил, как возможный переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА связан с брестским «Динамо».

«Год назад президент «Динамо-Брест» предприниматель Александр Зайцев (близкий к Лукашенко человек), узнал, что можно выкупить молодого перспективного нападающего из Витебска. Илья Шкурин стоил всего за 40 тысяч долларов. Зайцев дал эти деньги парню и тот разорвал контракт с «Витебском», выплатив положенную неустойку.

Для Бреста он был еще не готов, поэтому решили, что Илья поиграет годик в команде попроще. Выбрали столичный «Энергетик-БГУ», с ним у Зайцева братские отношения. Плюс там со Шкуриным поработал бы один из лучших тренеров Беларуси – Артем Радьков. Форвард забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Несмотря на то, что его клуб занял только двенадцатое место из шестнадцати.

Многие пытались общаться с «Энергетиком» насчет его трансфера. Назывались сумасшедшие суммы: от 1 млн долларов. Естественно никто на это не пошел. Две недели назад Шкурин подписал предварительный контракт с Брестом. За это Зайцев заплатил 20 тысяч долларов. С 15 декабря Илья тренируется с «Энергетиком» (еще несколько недель он будет принадлежать им). Ну как тренируется, наматывает круги вокруг поля.

Ждет он известно чего: перехода в ЦСКА. Мои источники из стана армейцев подтверждают информацию Макса Алланазарова из Sport24 и Андрея Панкова с «Чемпионата» – контракт должен быть подписан уже в ближайшее время. Ходят слухи, что Зайцев распродает команду, чтобы сосредоточится на другом своем клубе «Рух», который вышел в высшую лигу.

Сумму трансфера озвучили ребята из Metaratings: это всего 325 тысяч евро. Есть подозрение, что она занижена. Но если нет, то все равно на круг этот переход обойдется ЦСКА в районе 500 тысяч евро. Несмотря на это Евгений Гинер, похоже, опять провернул гениальную сделку. На сайте Transfermarkt.de футболист оценивается уже в 750 тысяч евро», – написал Карпов в телеграме.

Ранее Sport24 сообщал, что Шкурин стал игроком ЦСКА.

Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».

В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

«Прессбол»: Шкурин перешел в «Динамо-Брест», но уже оформлен последующий трансфер форварда в ЦСКА