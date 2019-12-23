Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»

Валерий Исаев, агент нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина, не подтвердил переход своего клиента в ЦСКА.

– Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.

– Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.

– Они пишут уже третью неделю эту...

– Это неправда?

– Ничего не могу сказать, ничего...

– Но ведь дыма без огня не бывает.

– Ищите концы в России...

– Не хотите комментировать?

– Вы должны меня понять...