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    Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»

    Валерий Исаев, агент нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина, не подтвердил переход своего клиента в ЦСКА.

    – Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.

    – Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.

    – Они пишут уже третью неделю эту...

    – Это неправда?

    – Ничего не могу сказать, ничего...

    – Но ведь дыма без огня не бывает.

    – Ищите концы в России...

    – Не хотите комментировать?

    – Вы должны меня понять...

    • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5815

      BRO_football 4 минуты назад

      Что-то недоговаривает агент. Не было бы трансфера в ЦСКА, то он бы сразу об этом сказал. А тут просто уходит от ответа, значит заинтересованность действительно есть.
      Да, мы понимаем тебя, Валера.

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      Рейтинг: +992

      AHTUNGBOL 17 минут назад

      Как известно, на Руси фамилии давали не просто так, и тут два варианта, либо предки парня занимались выделкой шкур, либо имели шкурный интерес...

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