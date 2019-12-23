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  • Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»

Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»

23 декабря 2019, 19:58
5

Валерий Исаев, агент нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина, не подтвердил переход своего клиента в ЦСКА.

– Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.

– Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.

– Они пишут уже третью неделю эту...

– Это неправда?

– Ничего не могу сказать, ничего...

– Но ведь дыма без огня не бывает.

– Ищите концы в России...

– Не хотите комментировать?

– Вы должны меня понять...

  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-1938
Комментарии (5)
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AHTUNGBOL
1577121422
Как известно, на Руси фамилии давали не просто так, и тут два варианта, либо предки парня занимались выделкой шкур, либо имели шкурный интерес...
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BRO_football
1577122222
Что-то недоговаривает агент. Не было бы трансфера в ЦСКА, то он бы сразу об этом сказал. А тут просто уходит от ответа, значит заинтересованность действительно есть. Да, мы понимаем тебя, Валера.
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ALEX ML
1577125053
Родственник Штирлица
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De_Frenki
1577127202
уроды и пост о продаже убрали...говноресурс
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111ax
1577268635
Агент может не в курсе, что он уже не агент))
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