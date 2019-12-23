Агент Шкурина – о трансфере в ЦСКА: «Откуда ваши СМИ взяли такую информацию?»

Валерий Исаев, агент нападающего «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина, не подтвердил переход своего клиента в ЦСКА.
– Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.
– Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.
– Они пишут уже третью неделю эту...
– Это неправда?
– Ничего не могу сказать, ничего...
– Но ведь дыма без огня не бывает.
– Ищите концы в России...
– Не хотите комментировать?
– Вы должны меня понять...
- В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»