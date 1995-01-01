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    Капитан «Энергетика-БГУ» Носко – об интересе «Динамо»: «Не думаю, что переход в РПЛ – очень большой скачок»

    Капитан «Энергетика-БГУ» Алексей Носко высказался о своей готовности продолжить карьеру в России на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Динамо».

    – Начнем с самой горячей новости. Недавно в СМИ появилась информация, что ты можешь перейти в московское «Динамо». Как ее прокомментируешь?

    – Если честно, я и сам не знаю, что это – «утка» или нет. Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело – в футбол играть.

    – Но наверняка ты выдел эту новость, как ее воспринял?

    – Да, пацаны скинули. Конечно, удивился немного – да и всe.

    – А по себе как чувствуешь, ты уже мог бы играть на другом уровне?

    – Сейчас мне сложно сказать. Сначала, наверное, нужно попасть в другой чемпионат, чтобы это понять. Конечно, было бы неплохо поиграть за рубежом. Если такая возможность появится, я готов принять этот вызов, ведь для этого мы и работаем.

    – Вдохновляет ли пример Илья Шкурина, который перешел в ЦСКА, но пока не стал основным игроком команды? Может, стоило бы вначале поиграть в том же брестском «Динамо», которому сейчас принадлежишь?

    – Конечно, вдохновляет! Не только меня, но и других пацанов в «Энергетике», особенно кому сейчас 18-19 лет. Для них это отличный стимул отдаваться работе. Я не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок. Да, уровень там повыше, чем у нас, но в то же время ребята из Беларуси туда переходят и играют.

    • Рыночная стоимость футболиста – 300 тысяч евро.
    • Носко играет на позиции опорного полузащитника.
    • В текущем сезоне в его активе один гол в шести матчах.

    Источник: Football.by

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2629

      Hektor 84 27 минут назад

      Бульбаш наверно мечтает чтоб его зенит или спартак позвал. Динамо считает так себе вариант. Такой же дурик как и наши хромоножки. Ждет предложений от топ клубов не успев стабильно поиграть несколько сезонов.

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