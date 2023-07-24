Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана

«Ланс» объявил о переходе центрального защитника Абдукодира Хусанова.

Его выкупили у белорусского «Энергетика-БГУ». Сумма трансфера пока неизвестна.

Вице-чемпион Франции заключил с новичком контракт до 2028 года.