Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана

.... Вот однозначно ж есть таланты и в ближнем зарубежье.... Не распиаренные.... Не распетушиные....
«Ланс» объявил о переходе центрального защитника Абдукодира Хусанова.
Его выкупили у белорусского «Энергетика-БГУ». Сумма трансфера пока неизвестна.
Вице-чемпион Франции заключил с новичком контракт до 2028 года.
- Хусанову 19 лет.
- В июне он провел 3 первых матча за сборную Узбекистана.
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.
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