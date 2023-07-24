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    • Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана

    Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана

    «Ланс» объявил о переходе центрального защитника Абдукодира Хусанова.

    Его выкупили у белорусского «Энергетика-БГУ». Сумма трансфера пока неизвестна.

    Вице-чемпион Франции заключил с новичком контракт до 2028 года.

    • Хусанову 19 лет.
    • В июне он провел 3 первых матча за сборную Узбекистана.
    • Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Ланса»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Отчим Бората 49 минут назад

      .... Вот однозначно ж есть таланты и в ближнем зарубежье.... Не распиаренные.... Не распетушиные....

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