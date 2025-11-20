Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Мирассол
Новости
€ 21 млн
Мирассол - новости команды
Мирассол
Бразилия. Серия А
Стадион:
Хосе Мария де Кампос Майя
Сайт:
http://www.mirassolfc.com.br/
Тренер:
Иван Байтелло
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Мирассол» – «Витория»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Коритиба» – «Мирассол»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Фламенго» – «Мирассол»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
«Мирассол» – «Палмейрас»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
«Сантос» – «Мирассол»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
23 августа
«Мирассол» – «Фламенго»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
16 августа
«Крузейро» – «Мирассол»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
«Васко да Гама» – «Мирассол»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Мирассол» – «Гремио»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
Фото
Московский клуб расстался с бразильским вингером
25 июня
«Атлетико Паранаэнсе» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.02
29 мая
«Мирассол» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.85
23 мая
«Мирассол» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.45
10 мая
«Мирассол» – «Коринтианс»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.2
3 мая
«Мирассол» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.8
5 апреля
«Ботафого» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
1 апреля
«Витория» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 2.6
22 марта
«Палмейрас» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.57
15 марта
«Мирассол» – «Сантос»: прогноз и ставки на матч 11 марта 2026 с коэффициентом 1.5
10 марта
Неймар прервал безголевую серию после угрозы от Анчелотти
2025.11.20 13:45
«Сантос» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.19 09:17
«Ботафого» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.17 09:23
«Мирассол» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.31 09:09
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Палмейрас» – «Мирассол»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:17
Прогноз на точный счeт матча «Палмейрас» – «Мирассол»: 17 июля 2025
2025.07.16 09:50
Прогноз на точный счет матча «Мирассол» – «Спорт Ресифи»: Серия A, 1 июня 2025
2025.05.31 12:16
Прогноз на точный счeт матча «Интернасьонал» – «Мирассол»: Серия A, 19 мая 2025
2025.05.18 10:22
Прогноз на точный счет матча «Мирассол» – «Коринтианс»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025
2025.05.10 13:22
Прогноз на точный счет матча «Брагантино» – «Мирассол»: Серия A, 6 мая 2025
2025.05.05 10:02
1
2
Главные новости
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
23:26
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
23:01
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
22:48
3
Семин вынес вердикт Дзюбе
22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
1
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
5
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+