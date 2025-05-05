6 мая на Estádio Cicero de Souza Marques состоится матч 7-го тура бразильской Серии A между «Брагантино» и «Мирассолом». Обе команды демонстрируют качественный футбол на старте сезона: хозяева находятся в числе лидеров, а гости приятно удивляют серией без поражений. Встреча обещает быть интересной благодаря атакующему стилю обоих коллективов.
«Брагантино»
«Брагантино» занимает 3-е место, набрав 13 очков за 6 туров. Команда одержала 4 победы подряд и забивает в 11 матчах кряду. За последние 5 игр «Брагантино» забил 5 голов, пропустив всего 2. Средняя результативность – 1.00 гола за игру, а защита пропускает всего 0.40. Лидером атаки остаeтся Джон Джон, на счету которого 4 мяча в 20 матчах. Команда уверенно играет дома, контролирует мяч и умеет грамотно закрывать пространство в обороне, что позволяет минимизировать ошибки.
«Мирассол»
«Мирассол» располагается на 15-м месте с 7 очками. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно забивает. За 5 предыдущих игр «Мирассол» отличился 10 раз, пропустив 7 голов. Средняя результативность – 2.00 гола за матч, а оборона пропускает 1.40. Лидером атаки остаeтся Рейналдо с 5 голами в 17 играх. Команда делает ставку на быстрые контратаки, опасные стандарты и агрессивную игру на чужой половине поля, но при этом испытывает трудности при позиционной защите.
Факты о командах:
«Брагантино»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 11 матчах подряд
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)
«Мирассол»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 13 матчах подряд
Прогноз на матч «Брагантино» – «Мирассол»
Матч обещает быть напряжeнным, так как обе команды показывают хорошую реализацию моментов. «Брагантино» выглядит предпочтительнее за счeт надeжной обороны и преимущества домашнего поля. Команда действует дисциплинированно в защите, тогда как «Мирассол» склонен допускать ошибки при давлении соперника. В то же время гости обладают мощной атакой и могут использовать свои шансы, особенно через фланги и стандарты.
Ожидается упорная борьба, но более организованная игра «Брагантино» должна позволить им добиться победы. Однако учитывая атакующую форму «Мирассола», есть высокая вероятность того, что гости сумеют отличиться хотя бы раз.
Рекомендация:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Брагантино» – коэффициент 6.20
- Победа «Брагантино» – коэффициент 1.85
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.70