6 мая на Estádio Cicero de Souza Marques состоится матч 7-го тура бразильской Серии A между «Брагантино» и «Мирассолом». Обе команды демонстрируют качественный футбол на старте сезона: хозяева находятся в числе лидеров, а гости приятно удивляют серией без поражений. Встреча обещает быть интересной благодаря атакующему стилю обоих коллективов.

«Брагантино»

«Брагантино» занимает 3-е место, набрав 13 очков за 6 туров. Команда одержала 4 победы подряд и забивает в 11 матчах кряду. За последние 5 игр «Брагантино» забил 5 голов, пропустив всего 2. Средняя результативность – 1.00 гола за игру, а защита пропускает всего 0.40. Лидером атаки остаeтся Джон Джон, на счету которого 4 мяча в 20 матчах. Команда уверенно играет дома, контролирует мяч и умеет грамотно закрывать пространство в обороне, что позволяет минимизировать ошибки.

«Мирассол»

«Мирассол» располагается на 15-м месте с 7 очками. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно забивает. За 5 предыдущих игр «Мирассол» отличился 10 раз, пропустив 7 голов. Средняя результативность – 2.00 гола за матч, а оборона пропускает 1.40. Лидером атаки остаeтся Рейналдо с 5 голами в 17 играх. Команда делает ставку на быстрые контратаки, опасные стандарты и агрессивную игру на чужой половине поля, но при этом испытывает трудности при позиционной защите.

Факты о командах:

«Брагантино»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр)

«Мирассол»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 13 матчах подряд

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Бразилия. Серия А, 7 тур Брагантино 1 : 0 Мирассол

Прогноз на матч «Брагантино» – «Мирассол»

Матч обещает быть напряжeнным, так как обе команды показывают хорошую реализацию моментов. «Брагантино» выглядит предпочтительнее за счeт надeжной обороны и преимущества домашнего поля. Команда действует дисциплинированно в защите, тогда как «Мирассол» склонен допускать ошибки при давлении соперника. В то же время гости обладают мощной атакой и могут использовать свои шансы, особенно через фланги и стандарты.

Ожидается упорная борьба, но более организованная игра «Брагантино» должна позволить им добиться победы. Однако учитывая атакующую форму «Мирассола», есть высокая вероятность того, что гости сумеют отличиться хотя бы раз.

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