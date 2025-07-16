17 июля в рамках 14-го тура Бразильской Серии A на стадионе Allianz Parque состоится матч между «Палмейрасом» и «Мирассолом». Встреча обещает быть интересной, так как обе команды находятся в хорошей форме, но с разными проблемами. «Палмейрас» пришeл в этот матч после поражения в клубном чемпионате мира, а «Мирассол», несмотря на победу в последнем туре, всe же остаeтся в нижней половине таблицы. Ожидается, что «Палмейрас» будет фаворитом встречи, но у «Мирассола» есть шанс зацепиться за ничью.

«Палмейрас»

После 11 туров «Палмейрас» набрал 22 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. Последние результаты команды были неоднозначными – после двух побед в чемпионате, они потерпели поражение от «Крузейро» (2:1). В последних 5 играх «Палмейрас» забивает в среднем 1.20 гола за матч, но и пропускает 0.80 гола. Это показывает их стабильную игру в атаке и достаточно надeжную оборону. Тем не менее, их защита не безупречна, и команда пропускает хотя бы один гол в каждом из последних матчей.

«Мирассол»

«Мирассол» после 11 туров занимает 10-е место с 17 очками. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.20 гола за матч и пропускает 0.60 гола. Это указывает на хорошую оборону, но слабость в атаке, так как их голевая продуктивность оставляет желать лучшего. В последнем туре «Мирассол» одержал победу 1:0 над «Спортом Ресифи», продлив свою серию без поражений до 4 матчей. В выездных играх «Мирассол» играет с переменным успехом, но им предстоит непростая задача против команды, такой как «Палмейрас», который будет настроен на победу.

Факты о командах

«Палмейрас»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 0.80

В последних 5 играх забивает 6 голов и пропускает 4

Побеждает в 3 последних очных встречах с «Мирассолом»

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

«Мирассол»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 0.60

Забивает в 5 последних матчах

Не проигрывает в 4 последних играх

Проблемы с атакой, но оборона на выезде довольно крепкая

Прогноз на матч

«Палмейрас» будет фаворитом в этой встрече. Они играют дома и имеют сильную команду, которая должна одержать победу. Однако у «Мирассола» есть все шансы забить, поскольку команда в последних играх выглядит довольно организованной в атаке и в обороне. Понимая важность победы, «Палмейрас» будет играть агрессивно, но вряд ли сможет полностью закрыть матч без пропусков. «Мирассол», вероятно, забьeт хотя бы один мяч на контратаках, но вряд ли сможет избежать поражения.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Палмейраса»

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