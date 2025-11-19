Введите ваш ник на сайте
«Сантос» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

19 ноября 2025 9:25
Сантос - Мирассол
20 нояб. 2025, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Х2 («Мирассол» не проиграет)
Сделать ставку

20 ноября на «Эстадио Урбано Калдейра» «Сантос» примет одного из открытий сезона – «Мирассол», который уверенно удерживается в зоне топ-4. Хозяева ведут борьбу за выживание и очень нестабильны, однако выступают дома заметно лучше, чем на выезде. «Мирассол» же показывает дисциплинированный футбол, хорошо контролирует ритм матчей и действует организованно в обороне. На фоне контрастных задач команд матч обещает быть напряжeнным и насыщенным тактически.

«Сантос»

После 33 туров команда набрала 36 очков и удерживается на грани зоны вылета – 16-е место. Хотя «Сантос» забил 6 голов в последних пяти матчах, проблемы в обороне сохраняются: восемь пропущенных за этот период и регулярные провалы на флангах. Однако домашняя серия выглядит более уверенно: команда не проигрывает в шести из восьми последних игр на своeм поле. Гильерме с 14 голами остаeтся ключевым завершителем, но общая реализация атак нестабильна, а центр обороны часто испытывает давление на высоких темпах.

«Мирассол»

Команда проводит выдающийся сезон: 59 очков, 4-е место и претензии на прямой выход в Кубок Либертадорес. В последних пяти матчах забито семь голов, пропущено всего три – отличный показатель для команды, которая делает ставку на баланс. «Мирассол» уверенно комбинирует, использует быстрое продвижение через края и эффективно закрывает пространство в обороне. Рейналдо, лучший бомбардир (12 голов), продолжает держать высокий уровень, а структура игры в целом стабильная и гибкая.

Факты о командах

«Сантос»

  • Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей
  • 1.20 забитых и 1.60 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Пропускает в 9 из 11 матчей

«Мирассол»

  • Не проигрывает в 6 из 8 матчей
  • 1.40 забитых и 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Стабильно организованная оборона

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос

Прогноз на матч «Сантос» – «Мирассол»

«Сантос» мотивирован важностью домашнего матча, но команда остаeтся нестабильной, особенно в обороне. Даже победа над «Палмейрасом» не скрывает системных проблем в игре без мяча. «Мирассол» находится в заметно лучшей форме: уверенно контролирует темп, структурирован в обороне и чаще создаeт голевые моменты за счeт мобильности нападающих. При такой разнице в качестве игры фаворитом выглядит именно «Мирассол». Гости обладают более целостной моделью, а их стабильность в защите позволяет рассчитывать, как минимум, на результативное выступление в атаке и очки.

Рекомендованные ставки

  • Х2 («Мирассол» не проиграет) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Мирассол» больше 1 – коэффициент 1.88

1.75
Х2 («Мирассол» не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Мирассол Сантос
