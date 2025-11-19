20 ноября на «Эстадио Урбано Калдейра» «Сантос» примет одного из открытий сезона – «Мирассол», который уверенно удерживается в зоне топ-4. Хозяева ведут борьбу за выживание и очень нестабильны, однако выступают дома заметно лучше, чем на выезде. «Мирассол» же показывает дисциплинированный футбол, хорошо контролирует ритм матчей и действует организованно в обороне. На фоне контрастных задач команд матч обещает быть напряжeнным и насыщенным тактически.

«Сантос»

После 33 туров команда набрала 36 очков и удерживается на грани зоны вылета – 16-е место. Хотя «Сантос» забил 6 голов в последних пяти матчах, проблемы в обороне сохраняются: восемь пропущенных за этот период и регулярные провалы на флангах. Однако домашняя серия выглядит более уверенно: команда не проигрывает в шести из восьми последних игр на своeм поле. Гильерме с 14 голами остаeтся ключевым завершителем, но общая реализация атак нестабильна, а центр обороны часто испытывает давление на высоких темпах.

«Мирассол»

Команда проводит выдающийся сезон: 59 очков, 4-е место и претензии на прямой выход в Кубок Либертадорес. В последних пяти матчах забито семь голов, пропущено всего три – отличный показатель для команды, которая делает ставку на баланс. «Мирассол» уверенно комбинирует, использует быстрое продвижение через края и эффективно закрывает пространство в обороне. Рейналдо, лучший бомбардир (12 голов), продолжает держать высокий уровень, а структура игры в целом стабильная и гибкая.

Факты о командах

«Сантос»

Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей

1.20 забитых и 1.60 пропущенных в среднем за 5 игр

Пропускает в 9 из 11 матчей

«Мирассол»

Не проигрывает в 6 из 8 матчей

1.40 забитых и 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр

Стабильно организованная оборона

Прогноз на матч «Сантос» – «Мирассол»

«Сантос» мотивирован важностью домашнего матча, но команда остаeтся нестабильной, особенно в обороне. Даже победа над «Палмейрасом» не скрывает системных проблем в игре без мяча. «Мирассол» находится в заметно лучшей форме: уверенно контролирует темп, структурирован в обороне и чаще создаeт голевые моменты за счeт мобильности нападающих. При такой разнице в качестве игры фаворитом выглядит именно «Мирассол». Гости обладают более целостной моделью, а их стабильность в защите позволяет рассчитывать, как минимум, на результативное выступление в атаке и очки.

