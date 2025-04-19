20 апреля на стадионе Estádio Alfredo Jaconi в бразильской Серии A состоится матч между Жувентуде и Мирассол. Жувентуде, после поражения от Фламенго, стремится вернуть уверенность, а Мирассол продолжает бороться за выживание в турнире.
«Жувентуде»
Жувентуде набрал 6 очков после 4 туров и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда пока что не показывала стабильных результатов, но при этом продолжает забивать в каждом из последних 3 матчей. В последних 5 играх Жувентуде забил 6 голов, но также пропустил 10. Это свидетельствует о некоторых проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Энмерсон Баталья, который забил 3 гола в 15 матчах. Команда продолжает демонстрировать атакующий футбол, но еe защита вызывает опасения.
«Мирассол»
Мирассол набрал 5 очков после 4 туров, занимая 9-е место. Команда показывает некоторую стабильность в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх, но также страдает от проблем в обороне, пропустив 7 голов. В последних 3 выездных матчах Мирассол не смог одержать победу. Лучший бомбардир команды – Габриэл, с 5 голами в 14 матчах. Несмотря на хорошие атакующие показатели, проблемы с защитой продолжаются, и это может стать решающим фактором в предстоящем поединке.
Факты о командах:
«Жувентуде»
- 6 очков после 4 туров, 8-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 10.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.
«Мирассол»
- 5 очков после 4 туров, 9-е место.
- В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 7.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
Прогноз на матч «Жувентуде» – «Мирассол»
Жувентуде, несмотря на проблемы в обороне, продолжает показывать хороший атакующий футбол и на своeм стадионе будет фаворитом. Мирассол испытывает трудности в выездных матчах и в последнее время демонстрирует нестабильность в атаке и обороне. Шансы Мирассола на победу выглядят ограниченными, особенно на выезде.
Предполагаемый исход: Победа Жувентуде.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Жувентуде» – коэффициент 1.80
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Жувентуде» больше 1.5 – коэффициент 1.90