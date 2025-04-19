20 апреля на стадионе Estádio Alfredo Jaconi в бразильской Серии A состоится матч между Жувентуде и Мирассол. Жувентуде, после поражения от Фламенго, стремится вернуть уверенность, а Мирассол продолжает бороться за выживание в турнире.

«Жувентуде»

Жувентуде набрал 6 очков после 4 туров и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда пока что не показывала стабильных результатов, но при этом продолжает забивать в каждом из последних 3 матчей. В последних 5 играх Жувентуде забил 6 голов, но также пропустил 10. Это свидетельствует о некоторых проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Энмерсон Баталья, который забил 3 гола в 15 матчах. Команда продолжает демонстрировать атакующий футбол, но еe защита вызывает опасения.

«Мирассол»

Мирассол набрал 5 очков после 4 туров, занимая 9-е место. Команда показывает некоторую стабильность в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх, но также страдает от проблем в обороне, пропустив 7 голов. В последних 3 выездных матчах Мирассол не смог одержать победу. Лучший бомбардир команды – Габриэл, с 5 голами в 14 матчах. Несмотря на хорошие атакующие показатели, проблемы с защитой продолжаются, и это может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Факты о командах:

«Жувентуде»

6 очков после 4 туров, 8-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 10.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.

«Мирассол»

5 очков после 4 туров, 9-е место.

В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 7.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 5 тур Жувентуде 2 : 2 Мирассол

Прогноз на матч «Жувентуде» – «Мирассол»

Жувентуде, несмотря на проблемы в обороне, продолжает показывать хороший атакующий футбол и на своeм стадионе будет фаворитом. Мирассол испытывает трудности в выездных матчах и в последнее время демонстрирует нестабильность в атаке и обороне. Шансы Мирассола на победу выглядят ограниченными, особенно на выезде.

Предполагаемый исход: Победа Жувентуде.

Рекомендации по ставкам: