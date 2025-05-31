1 июня в 11 туре чемпионата Бразилии «Мирассол» примет «Спорт Ресифи» на своeм поле. Хозяева поднимаются в таблице и показывают уверенную форму, тогда как гости продолжают страдать от нестабильности и находятся на последней строчке. Команды решают разные задачи: одни борются за зону Южноамериканского кубка, другие – за шанс остаться в элите.

«Мирассол»

Команда расположилась на 9 месте с 14 очками, набранными за 10 туров. Коллектив набрал хорошую форму и не проигрывает в трeх матчах кряду, включая эффектную победу над «Сан-Паулу» (2:0). «Мирассол» стабильно забивает – 7 голов за 5 последних матчей и забитые мячи в каждом из трeх крайних туров.

Лидер атак – Рейналдо, с шестью голами в активе, продолжает тянуть команду вперeд. Однако оборона даeт сбои: 5 пропущенных голов за те же 5 игр. Несмотря на это, дома команда выглядит уверенно, способна контролировать игру и создавать моменты.

«Спорт Ресифи»

У гостей дела значительно хуже – всего 3 очка после 10 туров и последнее место в таблице. Команда не выигрывает 10 матчей подряд, а в 4 последних турах обязательно пропускает. Проблемы в атаке особенно заметны: всего 2 гола за 5 игр и средний показатель 0.40 мяча за матч.

Пабло с 7 голами остаeтся ярким пятном в тусклой атаке «Спорт Ресифи». Однако даже его усилий недостаточно, чтобы изменить картину. Оборона регулярно допускает ошибки, а 9 пропущенных голов за последние 5 матчей только подтверждают кризис оборонительной линии.

Факты о командах:

«Мирассол»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

«Спорт Ресифи»

Не выигрывает в 10 матчах подряд

В среднем 0.40 гола за матч в атаке

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Мирассол» – «Спорт Ресифи»

Форма команд говорит сама за себя: «Мирассол» не просто сильнее на бумаге – они стабильнее, организованнее и лучше адаптированы к текущему сезону. «Спорт Ресифи» проигрывает борьбу в каждой линии, и даже редкие ничьи выглядят как исключение.

С учeтом уверенной формы хозяев и слабой обороны гостей, «Мирассол» должен уверенно побеждать. При этом оборона хозяев также далека от идеала, а значит, возможен гол в ответ.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мирассол».

Рекомендованные ставки: