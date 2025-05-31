1 июня в 11 туре чемпионата Бразилии «Мирассол» примет «Спорт Ресифи» на своeм поле. Хозяева поднимаются в таблице и показывают уверенную форму, тогда как гости продолжают страдать от нестабильности и находятся на последней строчке. Команды решают разные задачи: одни борются за зону Южноамериканского кубка, другие – за шанс остаться в элите.
«Мирассол»
Команда расположилась на 9 месте с 14 очками, набранными за 10 туров. Коллектив набрал хорошую форму и не проигрывает в трeх матчах кряду, включая эффектную победу над «Сан-Паулу» (2:0). «Мирассол» стабильно забивает – 7 голов за 5 последних матчей и забитые мячи в каждом из трeх крайних туров.
Лидер атак – Рейналдо, с шестью голами в активе, продолжает тянуть команду вперeд. Однако оборона даeт сбои: 5 пропущенных голов за те же 5 игр. Несмотря на это, дома команда выглядит уверенно, способна контролировать игру и создавать моменты.
«Спорт Ресифи»
У гостей дела значительно хуже – всего 3 очка после 10 туров и последнее место в таблице. Команда не выигрывает 10 матчей подряд, а в 4 последних турах обязательно пропускает. Проблемы в атаке особенно заметны: всего 2 гола за 5 игр и средний показатель 0.40 мяча за матч.
Пабло с 7 голами остаeтся ярким пятном в тусклой атаке «Спорт Ресифи». Однако даже его усилий недостаточно, чтобы изменить картину. Оборона регулярно допускает ошибки, а 9 пропущенных голов за последние 5 матчей только подтверждают кризис оборонительной линии.
Факты о командах:
«Мирассол»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- Пропускает в 16 из 18 последних матчей
«Спорт Ресифи»
- Не выигрывает в 10 матчах подряд
- В среднем 0.40 гола за матч в атаке
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Мирассол» – «Спорт Ресифи»
Форма команд говорит сама за себя: «Мирассол» не просто сильнее на бумаге – они стабильнее, организованнее и лучше адаптированы к текущему сезону. «Спорт Ресифи» проигрывает борьбу в каждой линии, и даже редкие ничьи выглядят как исключение.
С учeтом уверенной формы хозяев и слабой обороны гостей, «Мирассол» должен уверенно побеждать. При этом оборона хозяев также далека от идеала, а значит, возможен гол в ответ.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мирассол».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Мирассол» – коэффициент 5.90
- Победа «Мирассол» и обе забьют – коэффициент 3.75
- Индивидуальный тотал «Мирассол» больше 1.5 – коэффициент 2.00