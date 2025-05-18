19 мая на стадионе «Бейра-Рио» в Порту-Алегри «Интернасьонал» попытается вернуться на победный путь, принимая в рамках 9-го тура Бразилейрао команду «Мирассол». Гости уверенно действуют в атаке и идут на хорошей серии, в то время как хозяева переживают спад в чемпионате и испытывают трудности в обороне.

«Интернасьонал»

Команда пропускает слишком много: 11 голов за последние пять матчей и серия из пяти игр с пропущенными мячами – тревожный сигнал. При этом атакующая линия с Аланом Патриком продолжает приносить результат – 6 голов за 5 матчей и голы в 7 из 9 последних игр.

На своeм поле «Интер» традиционно силeн – не проиграл в 11 из 13 последних домашних матчей, хотя оборона нуждается в срочной стабилизации. Особенно остро проблемы проявились в разгромах от «Ботафого» (0:4) и «Коринтианса» (2:4), где команда теряла концентрацию уже в первом тайме.

«Мирассол»

Клуб из Сан-Паулу уверенно адаптировался к условиям Серии A. За 8 туров набрано 10 очков, и команда показывает зрелую, атакующую игру. Габриэл в атаке проявляет себя с лучшей стороны – 6 голов в 17 матчах.

«Мирассол» забивает в 7 из 9 последних матчей и демонстрирует отличную результативность – 10 голов за 5 игр. Оборона, правда, даeт сбои – в 15 матчах подряд команда пропускает, а средний показатель – 1.40 пропущенного за игру. Несмотря на это, «Мирассол» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и готов навязать борьбу.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Пропускает в 5 последних матчах

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность – 1.20 забитого и 2.20 пропущенного за игру

Не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей

«Мирассол»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 15 матчах подряд

В последних 5 играх: 2.00 забитого, 1.40 пропущенного

Прогноз на матч «Интернасьонал» – «Мирассол»

Игра обещает быть результативной: у обеих команд явные проблемы в обороне, но хорошо поставленная атака. «Интернасьонал» будет вынужден играть первым номером, а «Мирассол» наверняка воспользуется свободными зонами. Ставка на обмен голами выглядит логичной, но всe же преимущество за счeт домашнего статуса и опыта остаeтся за «Интернасьоналом».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интернасьонала».

Рекомендованные ставки: