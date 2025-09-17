Введите ваш ник на сайте
«Ботафого» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

17 сентября 2025 9:06
Ботафого - Мирассол
18 сент. 2025, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Х2 (ничья или победа «Мирассола»)
Сделать ставку

18 сентября на стадионе «Энженьян» пройдет встреча 12 тура чемпионата Бразилии, где «Ботафого» примет «Мирассол». Оба коллектива борются за места в зоне Кубка Либертадорес и подходят к матчу с разными сериями: хозяева испытывают трудности в стабильности, тогда как гости набрали уверенный ход.

«Ботафого»

Команда занимает 6-е место в таблице, имея 35 очков после 21 тура. «Ботафого» старается действовать сбалансированно, но в обороне остаются проблемы: команда пропускает в 7 последних матчах подряд. В пяти крайних встречах удалось забить 9 голов, но соперники ответили 5. Лучший бомбардир – Алекс Теллес (5 мячей в 38 играх), однако у команды нет ярко выраженного лидера атаки. Недавние ничьи с «Васко да Гама» в Кубке и поражение от «Сан-Паулу» показывают, что клуб испытывает трудности в матчах против сильных соперников.

«Мирассол»

Гости идут на 4-м месте с 38 очками, показывая зрелую и уверенную игру. В последних турах «Мирассол» набрал отличный ход: победы над «Гремио», «Баией» и «Форталезой» позволили укрепиться в верхней части таблицы. Команда отличается стабильной атакой – 9 голов за 5 матчей, а также надежной обороной (всего 4 пропущенных за этот же отрезок). Лидер нападения – Рейналдо, оформивший 8 мячей в 31 игре. Важно, что «Мирассол» забивает в 14 матчах подряд, что подтверждает высокую эффективность линии атаки.

Факты о командах

«Ботафого»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Забил 4 гола «Ред Булл Брагантино» дома в последней победе
  • Лишь 1 поражение в последних 4 играх Серии A

«Мирассол»

  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 3 последних матчах Серии A
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Пропустил только 4 гола за 5 последних матчей

Прогноз на матч «Ботафого» – «Мирассол»

Встреча обещает быть напряженной: хозяева активно играют впереди, но уязвимы в обороне, а гости находятся в отличной форме и демонстрируют надежность. «Мирассол» выглядит предпочтительнее благодаря своей атакующей стабильности и плотной защите. При этом «Ботафого» дома всегда опасен и способен навязать борьбу. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов, где гости будут ближе к положительному результату.

Рекомендованные ставки

  • Х2 (ничья или победа «Мирассола») – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.95
Х2 (ничья или победа «Мирассола»)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Мирассол Ботафого
Рекомендуем
