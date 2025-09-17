18 сентября на стадионе «Энженьян» пройдет встреча 12 тура чемпионата Бразилии, где «Ботафого» примет «Мирассол». Оба коллектива борются за места в зоне Кубка Либертадорес и подходят к матчу с разными сериями: хозяева испытывают трудности в стабильности, тогда как гости набрали уверенный ход.

«Ботафого»

Команда занимает 6-е место в таблице, имея 35 очков после 21 тура. «Ботафого» старается действовать сбалансированно, но в обороне остаются проблемы: команда пропускает в 7 последних матчах подряд. В пяти крайних встречах удалось забить 9 голов, но соперники ответили 5. Лучший бомбардир – Алекс Теллес (5 мячей в 38 играх), однако у команды нет ярко выраженного лидера атаки. Недавние ничьи с «Васко да Гама» в Кубке и поражение от «Сан-Паулу» показывают, что клуб испытывает трудности в матчах против сильных соперников.

«Мирассол»

Гости идут на 4-м месте с 38 очками, показывая зрелую и уверенную игру. В последних турах «Мирассол» набрал отличный ход: победы над «Гремио», «Баией» и «Форталезой» позволили укрепиться в верхней части таблицы. Команда отличается стабильной атакой – 9 голов за 5 матчей, а также надежной обороной (всего 4 пропущенных за этот же отрезок). Лидер нападения – Рейналдо, оформивший 8 мячей в 31 игре. Важно, что «Мирассол» забивает в 14 матчах подряд, что подтверждает высокую эффективность линии атаки.

Факты о командах

«Ботафого»

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Забил 4 гола «Ред Булл Брагантино» дома в последней победе

Лишь 1 поражение в последних 4 играх Серии A

«Мирассол»

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 3 последних матчах Серии A

Забивает в 14 матчах подряд

Пропустил только 4 гола за 5 последних матчей

Прогноз на матч «Ботафого» – «Мирассол»

Встреча обещает быть напряженной: хозяева активно играют впереди, но уязвимы в обороне, а гости находятся в отличной форме и демонстрируют надежность. «Мирассол» выглядит предпочтительнее благодаря своей атакующей стабильности и плотной защите. При этом «Ботафого» дома всегда опасен и способен навязать борьбу. Вероятен упорный матч с небольшим количеством голов, где гости будут ближе к положительному результату.

Рекомендованные ставки