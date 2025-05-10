11 мая на стадионе Estádio José Maria de Campos Maia в Мирассоле состоится матч 8-го тура Бразильской Серии A между «Мирассолом» и «Коринтиансом». Хозяева находятся на 16-й позиции с 7 очками, тогда как гости занимают 8-е место с 10 баллами. Обе команды не блещут стабильностью: «Мирассол» не выигрывает три тура подряд, а «Коринтианс» чередует победы с осечками. Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают и имеют проблемы в обороне, что повышает шансы на зрелищный футбол.

«Мирассол»

«Мирассол» показывает неплохую игру в атаке: в последних 5 матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.8 за матч), но слабая оборона – главная проблема. Команда пропустила 7 голов (1.4 за матч) и не может сохранить свои ворота «сухими» уже 7 туров подряд. Лидер атаки – Рейналдо, забивший 5 мячей в 18 матчах сезона. Несмотря на спад, «Мирассол» сохраняет характер и способен доставить проблемы любому сопернику на своeм поле.

«Коринтианс»

«Коринтианс» уверенно держится в первой половине таблицы, но команда также нестабильна в обороне. За 5 последних матчей команда забила 7 голов (1.4 за матч) и пропустила столько же. Юри Алберто с 11 мячами в 30 играх сезона остаeтся ключевой фигурой в атаке. «Коринтианс» демонстрирует боевую форму и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, регулярно забивая даже против сильных соперников.

Факты о командах:

«Мирассол»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 матчах: 9 забитых и 7 пропущенных мячей.

Рейналдо – 5 голов в 18 матчах.

«Коринтианс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 7 пропущенных мячей.

Юри Алберто – 11 голов в 30 матчах.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 2 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Мирассол 2 : 1 Коринтианс

Прогноз на матч «Мирассол» – «Коринтианс»

Матч обещает быть результативным: «Мирассол» активно атакует, но уязвим в защите, тогда как «Коринтианс» стабильно забивает и не всегда надeжен в обороне. Исходя из текущей формы, гости выглядят фаворитом, но «Мирассол» способен навязать борьбу. Прогнозируем напряжeнный матч с минимальной победой гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Коринтианс».

Рекомендованные ставки: