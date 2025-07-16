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«Палмейрас» – «Мирассол»: прогноз на матч 17 июля с 68% вероятностью захода ставки

16 июля 2025 13:23
Палмейрас - Мирассол
17 июл. 2025, четверг 01:00 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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1.85
Победа «Палмейраса» с коэффициентом 1.85
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В матче 14 тура Бразилии на стадионе Allianz Parque встречаются «Палмейрас» и «Мирассол». В последних играх «Палмейрас» продолжает бороться за высокие позиции в турнирной таблице, в то время как «Мирассол» стремится закрепиться в середине таблицы. Ожидается напряжeнная игра с фаворитом – «Палмейрасом».

«Палмейрас»

«Палмейрас» в последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 0.8. В последних играх они не могут стабильно удерживать результат, однако на своем поле они всегда опасны. Команда, несмотря на поражение от «Крузейро» в последней игре (2:1), продолжает бороться за высокие места в чемпионате. Их оборона в домашних матчах обычно выглядит крепко, что делает их фаворитом встречи.

«Мирассол»

«Мирассол» в последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1.6. Команда показывает хорошую результативность, но слабая оборона может сыграть против них в выездных матчах. Они не проигрывают в последних 4 играх, однако встреча с «Палмейрасом» будет серьезной проверкой их возможностей. Несмотря на победу над «Спортом Ресифи» в последней игре, выезд в Сан-Паулу обещает быть сложным.

Прогноз на матч

«Палмейрас» будет стремиться вернуть победные позиции после недавних поражений, и игра на домашнем стадионе даeт им преимущество. Хотя «Мирассол» забивает в каждом матче, их оборона может стать слабым звеном в этом матче. Ожидаем победу «Палмейраса», но с небольшим отрывом.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • «Палмейрас» не проигрывает в домашних матчах в 9 из 11 последних встреч;
  • «Мирассол» пропускает в среднем 1.6 гола за матч в выездных играх;
  • В последних личных встречах «Палмейрас» победил в 3 из 3 матчей.

Рекомендация: ставка на победу «Палмейрас» с коэффициентом 1.85.

1.85
Победа «Палмейраса» с коэффициентом 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
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