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«Ренн» – «ПСЖ»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

22 августа 2026 9:40
Ренн - ПСЖ
23 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
4.60
Ничья
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура Лиги 1 между «Ренном» и ПСЖ пройдет 23 августа 2026 года в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Хозяева подходят к игре на фоне трeх домашних побед подряд в чемпионате и впечатляющей голевой серии – 13 матчей с забитым мячом. Гости, напротив, испытывают проблемы на выезде, проиграв три последних гостевых матча Лиги 1, но имеют историческое преимущество над соперником. Сумеет ли «Ренн» воспользоваться гостевым кризисом парижан и прервать их доминирование в очных встречах, или ПСЖ подтвердит статус фаворита и возьмeт три очка?

Кто победит в матче

«Ренн» дома опасен как никогда. Команда одержала три победы подряд на «Роазон Парк» в Лиге 1, а еe атака забивает в 13 последних матчах подряд – феноменальная стабильность для любого соперника. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 2,20 гола, но и пропускают ровно столько же. Оборона «Ренна» уязвима: они пропускают в десяти последних матчах, что даeт ПСЖ шанс на гол. В очных встречах с парижанами хозяева также забивают – в последней встрече на своeм поле они обыграли ПСЖ со счeтом 3:1. Это придаeт уверенности, хотя в целом история противостояния складывается в пользу гостей.

ПСЖ, несмотря на статус фаворита, испытывает серьeзные проблемы на выезде в Лиге 1 – три поражения подряд в гостевых матчах. При этом парижане пропускают в шести последних встречах, а их атака в среднем за пять игр приносит всего 0,80 гола, что ниже привычного уровня. Однако в очных матчах с «Ренном» ПСЖ забивает в семи последних встречах, а общий баланс побед (35 против 22) говорит о тотальном превосходстве в классе. В предсезонных матчах парижане обыграли «Астон Виллу» в Суперкубке Европы (2:1), но проиграли «Лансу» в Суперкубке Франции (0:1). Нестабильность на выезде и проблемы в обороне могут сыграть против них, но индивидуальный класс исполнителей способен решить исход матча в любой момент.

Итоговый вывод: «Ренн» дома очень силeн и стабильно забивает, но ПСЖ имеет историческое преимущество и более высокий класс. Гостевые проблемы парижан и слабая оборона хозяев создают предпосылки для обоюдной результативной игры. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В 69 очных матчах ПСЖ одержал 35 побед, «Ренн» – 22, ещe 12 встреч завершились вничью. В последних пяти очных встречах ПСЖ выиграл трижды, «Ренн» – один раз, один раз была ничья. При этом «Ренн» забивает в 13 последних матчах, а ПСЖ пропускает в шести последних. Обе команды имеют проблемы в обороне, что создаeт предпосылки для обмена голами и ничейного исхода, особенно с учeтом домашней силы «Ренна» и гостевых трудностей ПСЖ.

Личные встречи
Побед - 14 (32%)
Ничьих - 8 (18%)
Побед - 22 (50%)
45
Забитых мячей
79
1.02
В среднем за матч
1.8
3:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ренн
1 : 6
07.01.2018
ПСЖ
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
2 : 2
23.08.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
2 : 2
23.08.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
13.02.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
06.12.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
1 : 4
08.03.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
ПСЖ
1 : 0
03.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
1 : 1
25.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 3
08.10.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
0 : 2
19.03.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
1 : 0
15.01.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
1 : 0
11.02.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2 : 0
03.10.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 1
09.05.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3 : 0
07.11.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 1
18.08.2019
ПСЖ
Суперкубок Франции
ПСЖ
2 : 1
03.08.2019
Ренн
Франция. Кубок, Финал
Ренн
2 : 2
27.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
4 : 1
27.01.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
1 : 3
23.09.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
0 : 2
12.05.2018
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Ренн
2 : 3
30.01.2018
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ренн
1 : 6
07.01.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 4
16.12.2017
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
0 : 4
01.02.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 1
14.01.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
4 : 0
06.11.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
4 : 0
29.04.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 1
30.10.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
1 : 0
30.01.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
13.09.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
1 : 2
07.05.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 3
14.12.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
0 : 2
06.04.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 2
17.11.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
3 : 0
13.05.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 1
13.08.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
05.02.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
0 : 0
19.09.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
1 : 1
24.04.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 0
19.12.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
0 : 1
03.05.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
30.11.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
2 : 0
08.03.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 3
06.10.2007
Ренн
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
28
Адриен Томассон
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
60
Килиан Белаццуг
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Брайан Рейнолдс
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
3-1-3-3
30
Самба
18
Нагида
48
Айт-Будлаль
4
Крессуэлл
21
Ронжье
95
Франковски
28
Томассон
11
Аль-Тамари
22
Леполь
22
Сумаре
17
Шиманьски
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
11
Аль-Тамари
10
Бляс
10
Бляс
11
Аль-Тамари
18
Нагида
26
Мерлен
26
Мерлен
18
Нагида
17
Шиманьски
65
65
17
Шиманьски
22
Сумаре
70
Норден
70
Норден
22
Сумаре
95
Франковски
4
Рейнолдс
4
Рейнолдс
95
Франковски
10
Дембеле
9
Торрес
9
Торрес
10
Дембеле
7
Кварацхелия
22
Годтс
22
Годтс
7
Кварацхелия
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
33
Заир-Эмери
11
Аклиуш
11
Аклиуш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
4
Бералдо
4
Бералдо
17
Витинья
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
24
Антони Руо
ЦЗ
60
Килиан Белаццуг
ВР
35
Элиас Лежандр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
27
Дро Фернандес
АП
30
Люка Шевалье
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
24
Антони Руо
ЦЗ
60
Килиан Белаццуг
ВР
35
Элиас Лежандр
ПВ
Остались в запасе
27
Дро Фернандес
АП
30
Люка Шевалье
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
Точно не сыграют
Махди Камара
ЦП
Секо Фофана
ЦП
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Ибрахим Мбайе
ПВ
Нуну Мендеш
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют сильные атаки и уязвимые обороны, а домашняя форма «Ренна» и гостевые проблемы ПСЖ уравновешивают силы. Историческое преимущество парижан нивелируется их текущими трудностями на выезде. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Ренном» и ПСЖ состоится 23 августа 2026 года в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Ренн» – ПСЖ: смотреть онлайн.

4.60
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн
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