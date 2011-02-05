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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 05 февраля 2011
Ренн
05.02.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
18'
Я. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
Д. Верхоек
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
Сеара
️️️️
К. Жалле
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Л. Жюли
Замена
А. Камара
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
М. Сахо
Замена
М. Эрдинг
️️️️
К. Макелеле
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
Пас отдал
А. Теттей
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
6
Жером Лерой
ЦП
8
Ясин Браими
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
12
Нене
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
12
Джон Верхоек
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
27
Кана-Бийик
29
Данзе
18
Супрайен
6
М'Вила
6
Теттей
6
Лерой
8
Браими
31
Монтаньо
12
Букари
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
22
Арман
12
Сахо
29
Тьене
0
Жюли
0
Макелеле
24
Бодмер
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
31
Монтаньо
12
Верхоек
12
Верхоек
31
Монтаньо
6
Лерой
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Лерой
8
Браими
9
Камара
9
Камара
8
Браими
13
Жалле
2
Сеара
2
Сеара
13
Жалле
0
Макелеле
9
Эрдинг
9
Эрдинг
0
Макелеле
0
Жюли
33
Маурис
33
Маурис
0
Жюли
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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