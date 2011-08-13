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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 13 августа 2011
Ренн
13.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
88'
Д. Питройпа
73'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
ГОЛ! 1:1!
Д. Питройпа
Замена
С. Дальма
️️️️
Я. М'Вила
Замена
А. Теттей
️️️️
Ж. Манджек
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
А. Камара
️️️️
А. Букари
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
Ж. Манджек
Замена
Г. Оаро
️️️️
К. Жалле
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Ж. Фере
Замена
З. Камара
️️️️
М. Сахо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Нене
ЛП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
29
Данзе
12
Мангане
27
Кана-Бийик
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
25
Фере
11
Питройпа
40
Манджек
31
Монтаньо
12
Букари
3-2-2-2
46
Сиригу
12
Сахо
4
Бишевац
24
Бодмер
13
Жалле
29
Тьене
8
Матюиди
8
Шантом
7
Менез
9
Гамейро
6
М'Вила
10
Дальма
10
Дальма
6
М'Вила
12
Букари
9
Камара
9
Камара
12
Букари
40
Манджек
6
Теттей
6
Теттей
40
Манджек
12
Сахо
6
Камара
6
Камара
12
Сахо
7
Менез
38
Баэбек
38
Баэбек
7
Менез
13
Жалле
99
Оаро
99
Оаро
13
Жалле
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Нене
ЛП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Нене
ЛП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Паскаль Вилео
(Вильнев сюр Ло)
Стадион:
Роазон Парк
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