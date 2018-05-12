Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 12 мая 2018
ПСЖ
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
52'
Б. Бурижо (П)
71'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Эну
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
П. Кимпембе
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
4-2-2-2
1
Трапп
17
Бершиче
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
8
Мотта
19
Диарра
20
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Мбаппе
28
Нкунку
4-4-1
40
Коубек
2
Зеффан
14
Траоре
23
Наньон
5
Бенсебаини
27
Бурижо
21
Андре
14
Прсич
17
Леа Силики
23
Эну
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
7
Исмаила Сарр
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
7
Исмаила Сарр
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Ренн
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+