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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 11 февраля 2022
ПСЖ
11.02.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
90+3'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ренн
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Алемдар
Желтая карточка
М. Верратти
89'
89'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
М. Терье
86'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Л. Майер
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
84'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Хакими
84'
Замена
М. Икарди
️️️️
Л. Паредес
83'
80'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
80'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Х. Симонс
66'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ю. Дракслер
66'
Желтая карточка
К. Мбаппе
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Ловро Майер
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
24
Бернат
5
Маркиньос
3
Кимпембе
2
Хакими
5
Паредес
6
Верратти
7
Дракслер
7
Симонс
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
80
Алемдар
14
Траоре
17
Омари
21
Агер
24
Мелинг
7
Сантамария
27
Бурижо
8
Мартен
14
Майер
11
Терье
9
Лаборд
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
2
Хакими
6
Керер
6
Керер
2
Хакими
7
Симонс
23
Вейналдум
23
Вейналдум
7
Симонс
7
Дракслер
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Дракслер
5
Паредес
9
Икарди
9
Икарди
5
Паредес
14
Майер
3
Трюффер
3
Трюффер
14
Майер
11
Терье
22
Ассиньон
22
Ассиньон
11
Терье
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
11
Матис Тель
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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