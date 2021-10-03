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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 03 октября 2021
Ренн
03.10.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
45'
Г. Лаборд
46'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
87'
86'
Желтая карточка
К. Мбаппе
76'
Замена
М. Икарди
️️️️
Неймар
76'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Верратти
76'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Гуйе
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Ж. Мартен
76'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
75'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
75'
56'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
55'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Ж. Мартен
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
Г. Лаборд
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
К. Сулемана
45'
Желтая карточка
Г. Лаборд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомис
24
Мелинг
21
Агер
17
Омари
14
Траоре
8
Мартен
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
7
Сулемана
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
5
Гуйе
6
Верратти
10
Месси
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
8
Мартен
7
Сантамария
7
Сантамария
8
Мартен
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
5
Гуйе
21
Эррера
21
Эррера
5
Гуйе
6
Верратти
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Верратти
10
Неймар
9
Икарди
9
Икарди
10
Неймар
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ренн - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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