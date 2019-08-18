Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 18 августа 2019
Ренн
18.08.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
44'
М. Ньянг
48'
Р. дель Кастильо
36'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
88'
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
Джордан
85'
Замена
С. Боэ
️️️️
Ф. Мауасса
79'
77'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Б. Бурижо
77'
Замена
Джордан
️️️️
Р. дель Кастильо
73'
67'
Желтая карточка
Х. Бернат
64'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Т. Менье
64'
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Ди Мария
59'
Желтая карточка
М. Верратти
54'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 2:1!
Р. дель Кастильо
Пас отдал
Э. Камавинга
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Х. Траоре
44'
43'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Салин
3
Да Силва
25
Гелин
21
Морель
27
Мауасса
14
Траоре
19
Гренье
6
Камавинга
27
Бурижо
20
дель Кастильо
99
Ньянг
3-2-1-2-2
23
Ареоля
3
Силва
22
Диалло
5
Маркиньос
12
Менье
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Мбаппе
10
Кавани
27
Мауасса
23
Боэ
23
Боэ
27
Мауасса
27
Бурижо
17
Леа Силики
17
Леа Силики
27
Бурижо
20
дель Кастильо
9
Джордан
9
Джордан
20
дель Кастильо
11
Ди Мария
2
Дагба
2
Дагба
11
Ди Мария
7
Дракслер
5
Паредес
5
Паредес
7
Дракслер
12
Менье
7
Сарабия
7
Сарабия
12
Менье
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
34
Янн Гбоу
ЛВ
16
Эдуар Менди
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Марцин Булка
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
16
Эдуар Менди
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ренн - ПСЖ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Ренн
ПСЖ
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:05
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
Вчера, 21:19
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+