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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 19 марта 2023
ПСЖ
19.03.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
45'
К. Токо Экамби
48'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ренн
Желтая карточка
В. Заир-Эмери
81'
78'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Калимуэндо
78'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Спенс
78'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Угочукву
71'
Замена
А. Гуири
️️️️
Д. Дуэ
Замена
У. Экитике
️️️️
Ф. Руис
56'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Х. Бернат
56'
52'
Желтая карточка
К. Ву
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Л. Угочукву
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Т. Пембеле
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Б. Бурижо
5'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
12
Пембеле
3
Битшиабу
24
Бернат
2
Перейра
6
Верратти
8
Руис
17
Витинья
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-1-1-2
30
Манданда
3
Теате
17
Омари
3
Ву
99
Спенс
18
Угочукву
3
Трюффер
27
Бурижо
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Экамби
12
Пембеле
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
12
Пембеле
24
Бернат
8
Саншеш
8
Саншеш
24
Бернат
8
Руис
22
Экитике
22
Экитике
8
Руис
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
99
Спенс
14
Траоре
14
Траоре
99
Спенс
18
Угочукву
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Угочукву
15
Калимуэндо
7
Салах
7
Салах
15
Калимуэндо
14
Дуэ
9
Гуири
9
Гуири
14
Дуэ
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
14
Ловро Майер
ЦП
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
14
Ловро Майер
ЦП
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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