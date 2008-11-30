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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 30 ноября 2008
Ренн
30.11.2008, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
45+1'
Б. Шейру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
Л. Жюли
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Ж. Лерой
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Ж. Клеман
Замена
М. Кежман
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Б. Шейру
+1
Желтая карточка
К. Макелеле
Замена
Б. Шейру
️️️️
С. Мбиа
Травма
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
(К)
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
2
Сеара
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
0
Людовик Жюли
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
ПСЖ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
3-4-1
1
Дюшез
3
Боканегра
13
Ханссон
12
Мангане
6
Лерой
25
Мбиа
18
Лемуан
0
Пажис
7
Бриан
4-4-2
1
Ландро
22
Арман
6
Камара
13
Траоре
2
Сеара
25
Ротен
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
6
Лерой
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
6
Лерой
16
Фанни
16
Фанни
25
Мбиа
0
Шейру
0
Шейру
25
Мбиа
0
Жюли
7
Панкрат
7
Панкрат
0
Жюли
11
Клеман
88
Луйиндула
88
Луйиндула
11
Клеман
29
Сессеньон
99
Кежман
99
Кежман
29
Сессеньон
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
Остались в запасе
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Ренн - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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