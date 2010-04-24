Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 24 апреля 2010
ПСЖ
24.04.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
64'
Г. Оаро
32'
Ж. Лерой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
Желтая карточка
С. Арман
Замена
Т. Думбия
️️️️
С. Марво
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Бриан
Замена
М. Кежман
️️️️
Г. Н'Гойи
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
И. Бангура
Замена
Сеара
️️️️
М. Сахо
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
ГОЛ! 0:1!
Ж. Лерой
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
З. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
29
Сессеньон
23
Н'Гойи
11
Клеман
0
Жюли
99
Оаро
9
Эрдинг
4-1-2-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
12
Мангане
16
Фанни
3
Боканегра
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
7
Бриан
3
Бангура
12
Сахо
2
Сеара
2
Сеара
12
Сахо
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
23
Н'Гойи
99
Кежман
99
Кежман
23
Н'Гойи
12
Марво
3
Думбия
3
Думбия
12
Марво
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
7
Бриан
17
Сов
17
Сов
7
Бриан
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
11
Лэджи Бадиан
ЦФ
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ренн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Ренн
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+